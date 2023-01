Un cambio di marcia per Ds 3 tra design e tecnologia

E' un cambio di pelle che punta al design e allo stile in viaggio, quello di Ds 3 che si fa più tecnologica e detta la sua nuova rotta. Da Ds 3 Crossback a Nuova Ds 3, il passo è quello che consente alla piccola della casa francese di riproporsi in chiave rinnovata, con tutta una serie di novità che riguardano il fronte estetico e altre che invece sono dedicate alle tecnologia a bordo.



L'idea di quanto la Nuova Ds 3 si sia rinnovata con l'arrivo della nuova versione, abbiamo potuto farcela testando la nuova arrivata sulle strade spagnole tra Valencia e i confini del Parc Natural de l'Albufera, mettendo alla prova della guida due delle tre versioni della nuova arrivata, ovvero la motorizzazione PureTech a benzina e l'elettrica E-Tense.

Al primo sguardo e sul fronte del design, gli sviluppi più evidenti sono quelli che riguardano la parte anteriore della vettura e si suddividono tra la volontà di conferire una sensazione di solidità dell'auto e quella di caratterizzarla da un nuovo tocco di eleganza. Il linguaggio di design che comune la Nuova Ds 3 al resto della gamma Ds Automobiles è visibile nella griglia ridisegnata, più ampia e arricchita con punte in nero lucido o cromato a diamante a seconda del modello. Anche le caratteristiche Ds Wings sono state ottimizzate per unire la griglia e i fari.

Nuovi anche i proiettori a Led, di serie su tutta la gamma.

Come optional sono disponibili anche i Ds Matrix Led Vision, con controllo intelligente e abbaglianti automatici per il massimo comfort e sicurezza. Le nuove luci di marcia diurna presentano due linee Led disposte verticalmente su entrambi i lati del frontale.

Il nuovo spoiler e la griglia sono stati completamente ridisegnati per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche della vettura, così come sono stati ripensati con il medesimo intendimento anche la gamma dei cerchi. Pochi, invece, i cambiamenti nella parte posteriore che però è stata perfezionata nei dettagli.

All'interno dell'abitacolo, spicca il nuovo sistema di infotainment reso disponibile da un grande schermo centrale da 10,3 pollici ad alta definizione con un bordo nero lucido ridisegnato. La navigazione è connessa e il riconoscimento vocale intelligente è assicurato dal Ds Iris System.

In linea con l'obiettivo di Ds di porsi come brand multi-energy , Ds 3 è proposta con motorizzazione a benzina, completamente elettrica e anche diesel. In particolare, Ds 3 E-Tense dispone di un motore elettrico completamente nuovo, di un riduttore e di una nuova batteria per aumentare la potenza e l'autonomia.

Il nuovo motore sincrono ibrido beneficia dell'esperienza acquisita in Formula E e offre 115 kW (155 cavalli) di potenza e 270 Nm di coppia a una tensione di 400 Volt. L'usabilità e la posizione di guida sono identiche a quelle delle altre trasmissioni l'autonomia raggiunge fino a 404 chilometri di autonomia sul ciclo combinato WLTP e oltre 500km in condizioni urbane.

La rinnovata Ds 3 viene proposta anche con due motorizzazioni a benzina, ovvero il PureTech 100 con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 130 con cambio automatico a 8 rapporti. È disponibile anche la versione diesel BlueHDi 130 con cambio automatico a 8 rapporti. In queste due versioni, i motori sono conformi alle più recenti norme antinquinamento.