Honda Jazz e:HEV, in gamma anche la versione Advance Sport

Un pizzico di brio in più per Honda Jazz e:HEV, che in omaggio alla maggiore potenza erogata dal powertrain full-hybrid accoglie il nuovo allestimento Advance Sport.

Questa versione è riconoscibile dalla esclusiva colorazione Urban Gray, che integra un paraurti anteriore con una finitura unica, una calandra reticolare sportiva, specchietti laterali color nero lucido e cerchi in lega da 16".

All'interno, i sedili sono rifiniti con una combinazione di pelle scamosciata sintetica nera e pelle sintetica grigia, mentre il nuovo volante a tre razze, il bracciolo centrale e i pannelli delle portiere sono decorati con cuciture gialle a contrasto.

Anche Jazz Crosstar vanta una serie di novità estetiche che enfatizzano la sua presenza su strada. La calandra, più definita, ha un design a nido d'ape pronunciato ed è accompagnata da paraurti rivisti con inserti argentati, studiati per assumere l'aspetto di una protezione sottoscocca, e da nuove minigonne laterali in tinta. A completare l'aggiornamento, la nuova finitura dei cerchi in lega e il nuovo colore della carrozzeria Fjord Mist blue.

Tutte le versioni di Honda Jazz beneficiano delle prestazioni incrementate fornite dal sistema e:HEV, rivisto sotto tutti gli aspetti. Il motore elettrico di trazione, è salito di 14 CV ed ora tocca i 122 CV, mentre il motore del generatore è aumentato di 8 kW, raggiungendo così un picco di 78 kW/106 CV. Il motore benzina da 1,5 L ha guadagnato 7 kW e ora produce fino a 79 kW/107 CV. La coppia rimane a 131 Nm. Le vendite della nuova Honda Jazz e Jazz Crosstar inizieranno nei primi mesi del 2023.

Il prezzo verrà comunicato a ridosso della commercializzazione.