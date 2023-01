Mégane R.S. Ultime, la serie limitata dedicata alla carriera

Da Renault Sport ad Alpine, il passaggio di testimone delle attività sportive viene affidato alla Mégane R.S. Ultime, la serie limitata che omaggia una saga iniziata nel 2003.

Le 1976 unità numerate saranno riconoscibili dal design esclusivo che riprende i i colori di Renault Sport con la doppia losanga che, in questo caso, comprende grafiche specifiche ispirate al design del nuovo logo Renault. Gli stripping si ritrovano su tetto e cofano, su paraurti posteriore, porte e parafanghi. Il colore nero opaco si abbina alle 4 tinte di carrozzeria disponibili: Nero Étoilé (tinta gratuita), Bianco Nacré, Giallo Sirio per riprendere i colori emblematici di Renault Sport ed Orange Tonic per un forte contrasto.

Sulla destra, inoltre, è riportata la data in cui è stata fondata Renault Sport: 1976. La carrozzeria di Mégane R.S.

Ultime prevede parafanghi anteriori più ampi di 60 cm, prese d'aria laterali, fari R.S. Vision, scarico centrale, shark antenna, sedile sportivo e diffusore posteriore. Tanti i dettagli che in nero come i loghi, le maniglie delle porte, le cornici dei finestrini, i cerchi (compresi i copridadi), i rivestimenti dei parafanghi, il diffusore posteriore e la lama F1 del paraurti anteriore.

Nell'abitacolo sono presenti di serie i sedili sportivi Recaro con rivestimento in Alcantara nero titanio, che comprende anche il monogramma R.S. ricamato. Sono previsti battitacco specifici e, vicino al comando della trasmissione, nella parte inferiore della consolle, c'è l'immancabile placca metallica numerata che garantisce l'esclusività di ogni modello.

L'equipaggiamento di Mégane R.S. Ultime comprende tanti elementi specifici di Mégane R.S. e Mégane R.S. Trophy: navigazione con display da 9,3'' e BOSE Sound System, Driver display da 10'', telemetria di bordo R.S. Monitor, Adaptive Cruise Control e sistemi di assistenza alle manovre a 360°.

L'elenco degli optional si limita all'head-up display al tetto panoramico apribile.

Sotto il cofano c'è la motorizzazione 4 cilindri turbo 1.8 con potenza di 300 cv e coppia di 420 Nm, abbinata alla trasmissione automatica a doppia frizione EDC e il differenziale meccanico Torsen, che consentono di passare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.