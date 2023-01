Lamborghini Urus diventa a 3 porte con Mansory

Con la Venatus Coupé Evo C, Mansory trasforma la Lamborghini Urus in una 3 porte dall'aspetto minaccioso. La carrozzeria presenta nuovi pannelli laterali, inoltre, sfrutta diversi elementi aerodinamici. Infatti, il frontale guadagna un nuovo splitter ed alette laterali, mentre dietro spicca una nuova ala oltre allo spoiler sul portellone.



Lo scarico è composto da 3 elementi e si trova al centro di un diffusore piuttosto imponente.

Nuove anche le ruote con pinze dei freni di colore azzurro, e dalla misura identica a quella del modello originale.

Il tutto è corredato da prese d'aria a profusione ed aperture in diverse zone del corpo vettura.

L'interno è stato rivisitato a livello di plancia, pedaliera, e presenta un rivestimento in pelle dai toni turchesi piuttosto accesi.

Il motore V8 sovralimentato è stato portato ad oltre 900 CV per farle raggiungere i 323 km/h accelerando da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.