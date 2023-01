Corvette, il 17 gennaio arriverà la variante ibrida

La Corvette sta per lanciare una variante ibrida della sua coupé a motore centrale. Grazie ad un video sui canali social del brand è stata annunciata la data del debutto, che avverrà il 17 gennaio. Nel filmato, inoltre, si nota la vettura priva di camuffature, con un frontale rivisto, come era apparso dalle immagini diffuse in rete, di recente, da alcuni siti.

Oltre al rombo del motore a combustione, si avverte il silenzio di quando l'auto passa in modalità elettrica, definita Stealth. Rimane da capire quanta potenza apporterà alla power unit il comparto elettrico, l'autonomia ad impatto zero, e il livello prestazioni in generale di questa nuova Corvette elettrificata. Ancora qualche giorno e la vettura verrà svelata in ogni dettaglio. Di certo, rappresenta un modello di importanza storica per la Corvette, il primo elettrificato.