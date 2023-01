Aperti gli ordini in Italia per Dacia Jogger Hybrid

Aperti gli ordini per il mercato del nuovo Dagia Jogger in versione ibrida. La nuova arrivata nella famiglia della casa automobilistica, pensata per essere versatile, tra spazio dedicato alle famiglie e alle attività più diversificati, è infatti ora commercializzata nella sua versione Hybrid 140.

Jogger, disponibile anche in versione a 7 posti, combina la lunghezza tipica delle familiari con l'abitabilità delle multispazio e le caratteristiche dei SUV, coN l'obiettivo di offrire il massimo livello di comfort a tutti i passeggeri, anche agli adulti della terza fila.

La versione Hybrid 140 conferma tutti i vantaggi della familiare e completa l'offerta con un motore ibrido. Proprio come accade per il serbatoio GPL nella versione ECO-G 100, la batteria viene installata a livello di sottoscocca al posto della ruota di scorta, senza rinunciare ad un solo centimetro sul volume di carico e all'abitabilità.

Dacia Jogger Hybrid 140 è commercializzata a partire da ieri, 10 gennaio, mentre il suo arrivo negli showroom è previsto da aprile 2023.