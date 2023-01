Renault Captur 2024, look frontale ereditato dal suv Austral

Puntando al traguardo del prossimo autunno, probabilmente per il mese di ottobre, Renault sta lavorando alla nuova generazione del B-suv Captur che - lanciato nel 2013 e poi aggiornato nel 2019 - arriva ora alla proprio a metà del suo ciclo di vita.

Come riferiscono alcuni media, tra cui Carscoops, le maggiori novità di Captur 2024 saranno il design frontale ispirato al concept Vision Scenic e al recente suv C-suv Austral e la disponibilità di una variante allungata per offrire già spazio per chi siede dietro e per i bagagli.

In particolare il design frontale di Captur 2024 sarà caratterizzato da una mascherina nera più ampia con l'emblema Renault aggiornato, da fari full-Led più sottili e con u disegno più moderno e da prese d'aria triangolari del paraurti.

Dovrebbe essere prevista anche una versione con finiture Alpine e questo potrebbe comportare che un frontale di diverso disegno e con gruppi ottici high tech di diversa forma. Secondo quanto riportato da Carscoops (che ha anche ricostruito con un rendering il possibile aspetto di Captur 2024 ) non dovrebbero invece esserci mutamenti sostanziali nel design delle fiancate, se non per lo stile e le dimensioni dei cerchi ruota. Possibile la eliminazione di alcune finiture esterne cromate, ritenute 'superate'.

Gli aggiornamenti degli interni dovrebbero prevedere un touchscreen per l'infotainment da 9,3 pollici e un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici. Naturalmente il software sarà aggiornato all'ultima edizione di OpenR di Renault con nuova grafica e più funzionalità. Sono in forse invece interventi sulle finiture dell'abitacolo, con eliminazione della plastica dura sul cruscotto. E' invece certa una implementazione delle funzionalità Adas - attraverso specifici livelli di equipaggiamento - per rendere l'auto più sicura e migliorare il punteggio nei test EuroNCAP.

In termini di propulsori, è certo che Renault punterà su un mix fortemente elettrificato. Le attuali motorizzazioni ibride e ibride plug-in potrebbero ottenere batterie più grandi e migliorare ulteriormente la loro efficienza.

E' probabile che il diesel BlueHDi venga eliminato dalla gamma, lasciando al tre cilindri turbo da 1,0 litri benzina e GPL la funzione di opzione più economica.

Nuovo Captur non erediterà però i propulsori mild-hybrid da 1,3 litri (12V) e 1,2 litri (48V) dal più grande Austral perché considerati troppo costosi per il segmento dei B-suv.