Consegnata la decima Hennessey Venom F5 Coupé

Il decimo esemplare di Hennessey Venom F5 Coupé è stato consegnato al suo nuovo proprietario.



Hennessey Performance Engineering ha infatti lasciato le chiavi della supercar al fortunato cliente nei giorni scorsi e la tabella di marcia per la produzione del modello prosegue a vele spiegate. Il tuner texano ha infatti già costruito più di una dozzina di esemplari della Venom F5, tra coupé e roadster, dall'inizio della produzione a marzo 2022. La previsione è quella di consegnare più di venti unità nel corso di quest'anno.

La decima vettura consegnata, nel dettaglio, è una coupé di colore blu metallizzato con strisce bianche ed è stata consegnata durante le vacanze natalizie presso l'Hennessey Special Vehicles di Sealy, in Texas. L'hypercar può contare sulle prestazioni do motore V8 biturbo da 6.6 litri, montato in posizione centrale e soprannominato Fury, che riesce a sviluppare 1342 CV di potenza e 1617 Nm di coppia massima.

Il telaio è stato realizzato in fibra di carbonio per consentire un risparmio di peso. La produzione della vettura, commissionata su misura del cliente, sta aumentando gradualmente ogni mese, nonostante le sfide della catena di approvvigionamento, e quest'anno è previsto un aumento della capacità produttiva.