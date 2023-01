Ces Las Vegas, Inception Concept anticipa le future Peugeot

Quale migliore occasione del Consumer Electronics Show di Las Vegas, la kermesse globale dell'innovazione in tutti i settori che hanno a che fare con la nostra vita, per anticipare la visione di Stellantis dei veicoli elettrici del futuro attraverso il suo marchio Peugeot.



Lo fa con Inception Concept, un'auto che prefigura la nuova era del brand e mostra molti cambiamenti radicali, tra cui un rivoluzionario design interno (più dirompente rispetto a quello esterno) con il Peugeot i-Cockpit di nuova generazione e l'innovativo sistema di controllo Hypersquare con tecnologia Steer-by-Wire.

Come ha ribadito Linda Jackson, ceo del marchio Peugeot "Inception Concept ispirerà i futuri prodotti Peugeot a partire dal 2025, con l'obiettivo di portare la maggior parte delle sue innovazioni nella produzione".

"Peugeot è impegnata nell'elettrificazione della sua gamma - ha sottolineato Linda Jackson -, e nel 2023 tutta la nostra gamma sarà elettrificata e nei prossimi due anni verranno lanciati cinque nuovi modelli 100% elettrici. La nostra ambizione è semplice: fare di Peugeot il marchio elettrico leader in Europa entro il 2030. Questa visione obiettiva e ambiziosa apre la strada a una trasformazione radicale del marchio, rappresentata dal Concept Inception" Basato sulla piattaforma Stla Large, Inception Concept è una grande sedan quattro porte (con apertura a libro) da 5 metri completamente elettrica. E' alimentata da una batteria da 100 kWh che - secondo quanto afferma l'azienda - fornisce un'autonomia di 800 km. Con i suoi due motori elettrici, Inception Concept dispone di quasi 680 Cv e accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Dispone anche della tecnologia 800 Volt, che gli consente di aggiungere 150 km di autonomia in soli cinque minuti, ed è in grado di ricaricare a induzione wireless. Sono presenti anche le piattaforme tecnologiche Stellantis Stla SmartCockpit e Stla AutoDrive, che consentono la guida autonoma di livello 4.

"Peugeot sta cambiando - ha commentato Matthias Hossann, direttore del design della marca francese di Stellantis - ma Inception Concept rimane inconfondibilmente una Peugeot. Esprime l'attrazione felina senza tempo del marchio e mostra quanto siamo ottimisti riguardo al futuro dell'auto e alle emozioni che offre".

"Brillante e piena di luce - ha detto Hossann - reinventa l'esperienza spaziale della guida illustrando al contempo alcune delle nostre idee alla base della riduzione dell'impronta di carbonio di oltre il 50% entro il 2030. La trasformazione del marchio riguarda tutti gli aspetti del design, della produzione e della vita della Peugeot di domani. Il design è parte integrante di questa trasformazione".

Il nuovo linguaggio di design - più semplice e raffinato - sarà introdotto sui modelli futuri a partire dal 2025. Nella parte anteriore, presenta una nuovissima firma luminosa che incorpora il caratteristico design ad artiglio di Peugeot, che si fonde con la griglia frontale per creare un unico oggetto che ospita anche i sensori. Linee e forme audaci che incorporano 7,25 metri quadrati di elementi vetrati per creare una capsula trasparente per l'abitacolo che si estende fino ai piedi del guidatore e del passeggero anteriore. Parabrezza e finestrini realizzati con vetri progettati per l'architettura. All'interno spicca il sistema di controllo Hypersquare che elimina il volante convenzionale a favore dei comandi elettrici digitali e della tecnologia steer-by-wire. Elemento centrale dell'Hypersquare è uno schermo tipo tablet dedicato alle informazioni di controllo mentre su due pannelli laterali sono visualizzati i pittogrammi delle funzioni secondarie. L'i-Cockpit di nuova generazione dialoga anche con la guida autonoma. Quando è inserita, Hypersquare si ritrae e un grande schermo panoramico scivola fuori dai rivestimenti per offrire una nuova esperienza nell'abitacolo. Peugeot Inception Concept presenta un arredamento minimale dedicato al solo guidatore, che rinuncia a plancia, traversa e paratia, offrendo una visuale completamente aperta della strada.