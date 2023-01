Ces Las Vegas 2023, riflettori si accendono su prime novità

Anno dopo anno, complice anche la sparizione del Salone di Detroit (noto anche North America International Auto Show, cioè Naias) e del Salone di Ginevra, il Consumer Electronics Show (Ces) è sempre meno un evento dedicato agli smartphone, ai droni, ai TV 8K, ai dispositivi domotici e alla cosiddetta elettronica di consumo.

Da diverso tempo le grandi Case automobilistiche portano regolarmente grandi novità allo spettacolo di Las Vegas, prima puntando su cambiamenti radicali - come la guida autonoma - e ora più concretamente sulla transizione verso i veicoli elettrificati.

L'introduzione più attesa è il Ram Revolution, prototipo in parte camuffato che anticipa cosa accadrà quando il marchio di Stellantis lancerà il suo primo pick-up completamente elettrico.

Il Gruppo guidato da Carlos Tavares - relatore ufficiale negli interventi del mondo industriale nell'evento di apertura del Ces - attirerà sicuramente l'attenzione dei media di tutto il mondo con la concept Peugeot Inception, altra novità riservata al palcoscenico di Las Vegas. Attesa anche grande folla quando Sony svelerà la versione quasi pronta per la produzione del veicolo elettrico 'intelligente' che sta sviluppando con Honda. Nel complesso - comprendendo Bmw, Mercedes, Audi, Volkswagen, Hyundai - ci saranno al Ces una dozzina di Case automobilistiche di Stati Uniti, Europa e Asia saranno presenti a Sin City questa settimana.

La 'macchina per la guida digitale definitiva' di Bmw verrà svelata questa notte dal ceo della Casa automobilistica bavarese, Oliver Zipse, che sarà uno dei relatori principali del Ces 2023 assieme a Tavares. L'auto mostrerà una tecnologia di realtà mista al Consumer Electronics Show, con vetri che possono trasformarsi in display per muoversi nel metaverso,il tutto con un assistente vocale Ai di di nome Dee.

Futuribile anche nella carrozzeria - visto che il camouflage è digitale - la Volkswagen ID.7 che è già stata svelata poche ore fa, come anticipazione di una inedita berlina elettrica con head-up display in realtà aumentata, schermo da 38 centimetri (15 pollici), nuovi comandi del climatizzatore integrati e cursori tattili illuminati.

Mercedes affronterà al Ces il tema Tech to Desire che illustra gli sviluppi tecnologici che possono arricchire la vita dei clienti. "Innovazioni che restituiscono il tempo, semplificano la vita e generano entusiasmo", ha affermato la Casa della Stella a Tre Punte. E dovrebbe essere annunciato il sistema DrivePilot semi-autonomo di livello 3.