Alfa Romeo lancia un indizio sportivo con un reel

Per adesso è solamente un dettaglio, quello che Alfa Romeo ha mostrato a tutti in un reel dal suo canale Instagram, ma è decisamente significativo. Nel dare il benvenuto al 2023, il marchio si rivela pronto e, sul finire del piccolo filmato, svela un particolare che fa sognare gli appassionati: un faro posteriore di una sportiva. Infatti, quel genere di gruppi ottici tondeggianti, di solito, sono appannaggio di vetture ad alte prestazioni o emozionali, come la 4C o la 8C Competizione.

Inoltre, il finale sonoro ha un sound che sa di elettrico, ma forse è solamente un effetto. Ad ogni modo, il nuovo anno si apre con un brand altamente propositivo, che si appresta a far crescere la gamma, probabilmente anche con una sportiva.

Rimane da capire quale configurazione possa avere l'auto misteriosa, ma è solo questione di tempo.