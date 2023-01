Gemballa produrrà una nuova hypercar nel 2024

Gemballa punta ad entrare nel novero dei costruttori ad altissime prestazioni a produzione limitata, come Bugatti, Pagani e Koenigsegg, e per farlo produrrà una nuova hypercar dal 2024. Dall'immagine diffusa sul sito ufficiale, si nota come l'architettura sia quella, ormai consolidata per determinate proposte, con motore centrale.

Mentre l'aerodinamica dovrebbe essere piuttosto spinta, considerando l'ala posteriore dalle dimensioni generose e quello che appare come un grande estrattore. Profonde le prese d'aria laterali che caratterizzano la fiancata. Al momento non è stata dichiarata la natura del propulsore, ma considerando che la Gtr 8xx evo-r biturbo eroga oltre 800 CV, è lecito attendersi un motore ancora più potente.

Il tutto rientra in un piano d'investimento di 20 milioni di euro, che si aggiungono ai 15 milioni di euro precedentemente investiti dal 2010, e che consentiranno di realizzare anche la nuova sede dell'azienda.