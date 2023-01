Arto, il Fiat Ducato in formato motorhome

Realizzato sulla base Fiat Ducato, il motorhome Arto di Niesmann+Bischoff presenta un'estetica che richiama il mondo automobilistico.



Infatti, la calandra ed ai gruppi ottici anteriori le conferiscono un look dinamico insieme alle superfici vetrate che si assottigliano nella zona posteriore. La carrozzeria, inoltre, sfrutta applicazioni per essere più vivace a livello cromatico, e l'azienda offre la possibilità di avere il colore di fondo grigio Eifel in alternativa al bianco. L'interno presenta una superficie sfruttabile di 20 metri quadrati con salotto, bagno, cucina ed una camera da letto.

Disponibile in 4 varianti, con 2 o 3 assi, ha un listino che parte da 127.200 euro, e presenta un motore 2.2 turbodiesel a 4 cilindri che può essere declinato in 2 livelli di potenza, 140 o 180 CV, con una coppia massima, rispettivamente, di 350 o 450 Nm.

Tante le soluzioni tese a migliorare la dinamica di marcia, tra cui un telaio rinforzato con travi diagonali e longitudinali, ed una sistemazione di serbatoi e batterie nella parte centrale del doppio pavimento.