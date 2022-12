Passerella ungherese per la Cupra Terramar

Cupra ha mostrato ai 200 dipendenti dello stabilimento di Győr, in Ungheria, la nuova Terramar, nell'impianto in cui verrà prodotta a fianco dei modelli Audi.

Prevista per il 2024, la Cupra Terramar è un suv dalla lunghezza di 4,5 metri, che presenta i tratti tipici del design del marchio, come il cofano lungo ed il frontale che ricorda il muso di uno squalo. A muoverla sono previste motorizzazioni a combustione, ed una nuova generazione di propulsori ibridi plug-in, che le consentiranno di percorrere 100 chilometri in modalità elettrica.

La Terramar rientra nel processo di elettrificazione del brand del quale faranno parte anche le nuove UrbanRebel e Tavascan, due nuove Cupra a batteria in programma nel prossimo futuro.

Il ceo di Cupra, Wayne Griffitghs, nell'occasione, ha dichiarato: "Siamo ribelli con una grande visione e un modo di pensare anticonvenzionale, e insieme faremo grandi cose".