Alpine 110 R: 107 mila euro per andare più veloci

Si aprono gli ordini in Italia per l'Alpine A110 R, e per la variante Fernando Alonso, ancora più specialistica, con prezzi di 107 mila euro per la prima, e 148 mila euro per la seconda.

A livello tecnico, la Alpine A110 R punta molto sulla leggerezza, con una massa di soli 1.082 kg, 34 in meno dell'A110 S. Da quest'ultima si distingue anche per via dell'aerodinamica grazie a cofano, lunotto posteriore e diffusore specifici.

Cambia anche il telaio, per via di una progettazione ed una messa a punto dedicate, mentre il motore è il 1.8 turbo da 300 CV presente anche sulla GT e la S. Il cuore sovralimentato, unito ad una massa contenuta, consentono alla nuova Alpine A110 R di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Ma la sua missione è quella di essere coinvolgente su strada e velocissima in pista.

Si completa così la gamma della sportiva a motore centrale prodotta a Dieppe, in Francia, che annovera anche le versioni A110, A110 GT, ed A110 S. Le consegne sono previste dalla prossima primavera, mentre tutti coloro che avranno effettuato il preordine dovranno confermarlo per avere i primi esemplari prodotti.