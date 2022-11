Audi Sport, emozioni forti con le high performance premium

Audi Sport consolida il primato nel segmento high performance premium - in Italia è leader con una quota di mercato prossima al 60% - introducendo oltre alla R8 Coupé V10 GT RWD da 620 Cv (la potenza più elevata di sempre abbinata a un modello Audi a trazione posteriore) le serie speciali a tiratura limitata TT RS Coupé iconic edition, RS 3 performance edition, RS Q3 e RS Q3 Sportback edition 10 years che rappresentano l'apice dell'esclusività e del piacere di guida.



"Il successo dei nostri modelli - ha commentato Sebastian Grams, managing director Audi Sport durante l'evento Perfomance Days - è il risultato di un continuo processo di sviluppo.

Affiniamo costantemente i nostri prodotti per offrire ai clienti il miglior portfolio tecnico possibile e garantire emozioni al volante".

Equipaggiamenti esclusivi ispirati al motorsport, e una marcata caratterizzazione estetica rendono le limited editions Audi Sport immediatamente riconoscibili ed enfatizzano, nei modelli compatti, le prestazioni del celebre turbo 5 cilindri 2.5 TFSI. Con una velocità massima di 300 km/h - una prima assoluta per il segmento - e 407 Cv di potenza Audi RS 3 performance edition è la versione più performante di sempre di questa berlina.

Alle prestazioni di riferimento si accompagnano la trazione integrale Quattro con tecnologia RS torque splitter, i freni carboceramici e un look ancora più muscolare rispetto alla variante standard. Realizzata a tiratura limitata in 300 esemplari, come sottolineato dal badge numerato lungo la plancia lato passeggero, Audi RS 3 performance edition arriverà in Italia nel corso del primo semestre 2023 con prezzi da 82.700 euro.

Contestualmente la Casa dei Quattro Anelli celebra i dieci anni dall'introduzione della prima generazione di RS Q3 con una versione a tiratura limitata - denominata appunto edition 10 years - che è dotata del possente 5 cilindri 2.5 Tfsi abbinato alla trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti e alla trazione integrale permanente Quattro. In questi due modelli spiccano l'esclusiva tinta metallizzata grigio Chronos, i cerchi in lega specifici da 21 pollici, i sedili a guscio RS e gli inserti total black.

Le incredibili qualità del motore 5 cilindri 2.5 TFSI si apprezzano anche nella TT RS Coupé iconic edition, che celebra la storia di successo del modello TT Coupé. Sin dal debutto della prima serie, avvenuto nel 1998, Audi TT è sinonimo di piacere di guida, stile e attenzione per i dettagli.

Caratteristiche ora ulteriormente sottolineate dall'edizione limitata iconic edition che abbina elementi di design specifici al Dna sportivo della variante RS.

All'apice della gamma Audi Sport si colloca - dodici anni dopo il lancio della prima serie - la R8 Coupé V10 GT RWD che mette a disposizione 620 Cv, la trazione posteriore e il nuovo programma di guida Torque Rear integrante un'inedita gestione dell'Esc: mediante uno specifico satellite al volante è possibile scegliere tra 7 livelli d'intervento del controllo di trazione.

Sono di serie i cerchi in lega di derivazione racing, i sedili a guscio, i freni carboceramici e l'assetto sportivo performance con barra antirollio anteriore in alluminio e carbonio misto a poliuretano termoplastico (CFRP).

Realizzata a tiratura limitata in 333 esemplari numerati, R8 Coupé V10 GT RWD adotta come base tecnica la R8 V10 performance RWD ma con potenza cresciuta da 570 a 620 Cv come nella variante a trazione integrale Quattro. R8 V10 GT RWD può contare su un look esclusivo grazie al kit aerodinamico in carbonio sviluppato in galleria del vento. Il pacchetto include splitter, blade alle estremità del paraurti anteriore, minigonne, profili aerodinamici alle spalle dei passaruota posteriori, estrattore e alettone con supporti a collo d'oca. Audi R8 V10 GT RWD è attesa in Italia nella seconda metà del 2023 a un prezzo di 269.500 euro.