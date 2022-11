Gli aggiornamenti di Mazda MX-5 la portano nel 2023

Per il 2023 la nuova Mazda MX-5 si presenta con una nuova scelta di colori per carrozzeria, capote e interni, oltre ad una rinnovata struttura di gamma che offre un equipaggiamento completo anche sugli allestimenti base.

Per cominciare dai colori, una nuova tinta esterna Zircon Sand sostituisce la Polymetal Grey e la capote della MX-5 roadster, di tipo manuale e dotata di un meccanismo che ne facilità l'apertura e la chiusura, è ora disponibile in colore marrone, al posto del precedente rosso.

Una nuova struttura di gamma basata su tre livelli offre poi ai clienti la possibilità di scegliere tra l'allestimento di base Prime-Line, quello intermedio Exclusive-Line e quello di vertice Homura. Gli allestimenti Exclusive-Line e Homura possono anche essere arricchiti del pacchetto opzionale Driver Assistance, che rafforza la dotazione di tecnologie di assistenza alla guida i-Activsense della MX-5.

L'allestimento Homura è caratterizzato da numerosi dettagli sportivi tra cui i sedili Recaro e le calotte degli specchietti retrovisori nere. Le versioni Homura equipaggiate con il motore Skyactiv-G 2.0 da 184 CV sono inoltre dotate di ammortizzatori Bilstein, sistema frenante Brembo e cerchi in lega forgiati BBS.

Sempre in gamma, la Homura con motore Skyactiv-G 1.5 da 132 CV monta ruote in lega Rays.

Due nuovi modelli Special Edition, Kazari e Kizuna, si distinguono invece per le combinazioni cromatiche. La Kazari presenta rivestimenti in pelle Nappa Terracotta e capote marrone, mentre la Kizuna abbina ai rivestimenti in pelle Nappa bianca alla capote blu. Entrambi i modelli dispongono di serie del pacchetto Driver Assistance e, per la carrozzeria RF, possono essere dotati del tetto rigido anche di colore Nero lucido.

Il motore Skyactiv-G 1.5 da 132 CV, disponibile ora su tutta la gamma della MX-5, viene dotato anch'esso del sistema Induction Sound Enhancer, sistema già presente sulla motorizzazione Skyactiv-G 2.0 da 184 CV, che esalta la sonorità sportiva del propulsore.

La MX-5 2023 è dotata di serie del cambio manuale a 6 rapporti ma in alternativa, limitatamente alle versioni Skyactiv-G 2.0 da 184 CV Special Edition con carrozzeria RF, è disponibile anche il cambio automatico con comandi al volante.

Già ordinabile nelle sue versioni aggiornate, la MX-5 ha un prezzo di listino compreso tra i 29.900 euro della versione Skyactiv G 1.5 132 CV 6MT Roadster Prime Line e i 41.350 euro della versione Skyactiv G 2.0 184 6MT Homura con carrozzeria RF.