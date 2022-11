Con Ford E-Tourneo Custom il comfort è green

Tanta tecnologia e funzionalità premium, per il nuovo E-Tourneo Custom svelato nelle scorse ore da Ford Pro. Dotato di un avanzato sistema di propulsione completamente elettrico, il nuovo arrivato tra i veicoli commerciali della casa dell'ovale blu, combina una nuova piattaforma progettata per offrire la massima versatilità e comfort con una trasmissione elettrica a batteria ad alta efficienza, in grado di garantire un'autonomia di guida fino a 370 km.

L'E-Tourneo Custom rappresenta anche uno dei quattro nuovi modelli 100% elettrici che verranno lanciati da Ford Pro in Europa entro il 2024 e si rivolge sia ai clienti privati sia alle aziende, grazie ad uno spazio pensato per essere versatile e in grado di ospitare fino a otto persone a bordo.

Tante le nuove funzionalità introdotte, a partire dai sedili posteriori configurabili a scorrimento su binari e dalle porte laterali elettriche con apertura Hands-Free, fino al sistema audio B&O,2 alla digital key card d'accesso, al tetto panoramico in vetro e al volante reclinabile.

"Che si tratti di un viaggio con la famiglia nel fine settimana o di trasportare clienti all'aeroporto con stile, comfort ed eleganza - ha commentato Hans Schep, general manager Ford Pro Europa - la propulsione completamente elettrica, la connettività avanzata, il design all'avanguardia e le nuove caratteristiche premium del Tourneo Custom lo rendono davvero una scelta irresistibile. Il brand Tourneo è sempre stato sinonimo di spazio e versatilità e ora stiamo estendendo l'appeal a una nuova generazione di acquirenti 'green', clienti esigenti che cercano prestazioni e comfort".

Nell'ambito della gamma Tourneo Custom, i clienti possono scegliere anche una nuova versione ibrida plug-in per gli utilizzi che richiedono più flessibilità, oppure con l'ultima generazione di motori diesel Ford EcoBlue, disponibili con un nuovo cambio automatico a otto velocità ad alta efficienza e, per la prima volta, con un sistema di trazione integrale intelligente.

I veicoli con motori diesel EcoBlue verranno consegnati a partire dalla metà del 2023, mentre altre varianti saranno disponibili nel corso dell'anno.