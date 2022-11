Nuova Abarth 500e, emozioni che diventano 100% elettriche

Più Abarth di sempre o, meglio, 'more Abarth than EVer' per evidenziare con le due lettere 'ev' l'appartenenza all'emergente mondo degli electric vehicles.

Svelando al Lingotto la prima auto dello Scorpione in cui la spinta è fornita da una batteria anziché da un motore a benzina opportunamente elaborato, Olivier Francois ceo di Fiat & Abarth e global chief marketing officer di Stellantis ha detto "oggi celebriamo una pietra miliare nella storia di Abarth: presentiamo contemporaneamente la prima Abarth elettrica in Europa, basata sulla Nuova 500e, e lanciamo il marchio in Brasile, con l'introduzione della Nuova Abarth Pulse".



"Il debutto della Nuova Abarth 500e - ha sottolineato ceo di Fiat & Abarth - è tra i più emozionanti nella storia del brand, una grande novità per la gamma Abarth. Mi piace pensare che sia una famiglia, quindi la nostra fanbase sarà coinvolta in ogni passo del nostro viaggio nell'elettrificazione". Proprio la community Abarth è stata coinvolta nel processo di co-creazione di questo modello tramite il progetto web Performance Creator.

In cambio, il marchio ha dedicato a tutti i suoi membri un'esclusiva corsia prioritaria per prenotare l'edizione di lancio.

Nuova Abarth 500e è l'unica 'piccola' ad offrire la funzione Sound Generator, che riproduce il leggendario rombo dei motori e delle marmitte dello Scorpione. La Nuova Abarth 500e è dotata di una batteria da 42 kWh accoppiata ad un potente motore elettrico, per un totale di 113,7 kW (155 Cv) che unisce le prestazioni dello Scorpione all'innovazione della mobilità elettrica. Infatti, può raggiungere da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. Vanta un'accelerazione ai vertici della categoria e, al contempo, garantisce zero emissioni. La nuova 500e è l'Abarth 500 più reattiva ed emozionante di sempre nella guida in città, con prestazioni migliori dell'Abarth 695 in termini di prontezza. Infatti, è più veloce di 1 secondo nella ripresa urbana, il che significa un'accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h rispetto alla sua rivale a benzina.

Nuova Abarth 500e è più veloce anche al di fuori della guida cittadina, ad esempio sui tornanti, dove da 40 a 60 km/h può raggiungere la velocità desiderata in appena 1,5 secondi - molto più velocemente della versione a benzina, che rimane indietro di 15 metri, raggiungendo i 60 km/h un secondo dopo. L'edizione 'Scorpionissima' è un'esclusiva versione di lancio accattivante e completamente equipaggiata. Sarà in consegna nel 2024.

Il motore elettrico più reattivo, il passo più lungo, la migliore tenuta di strada, grazie all'allargamento della carreggiata, e il miglior bilanciamento tra gli assi offrono una grande maneggevolezza e dinamica di guida, garantendo alla nuova Abarth 500e una risposta più rapida, una migliore entrata, velocità di percorrenza e uscita in curva.

Sono disponibili tre esclusive modalità di guida incentrate sulle prestazioni - Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track - che offrono ai clienti la totale libertà di esaltare al massimo l'assetto sportivo e di scatenare la potenza della propria Abarth su strada e in pista. La modalità Turismo consente un'accelerazione più fluida e una potenza inferiore (potenza massima 100 kW invece di 113 kW, coppia 220 Nm invece di 235 Nm) per un'esperienza di guida efficiente ma al contempo entusiasmante.

Inserendo la modalità Scorpion Street Abarth 500e offre le massime prestazioni, massimizzando la frenata rigenerativa.

Inoltre, in modalità Turismo o Scorpion - grazie alla funzione di guida one pedal - basta un solo pedale per ottenere le massime prestazioni. L'auto decelera ogni volta che si solleva il piede e recupera energia cinetica, che viene poi convertita in elettricità per ricaricare la batteria. Infine, la modalità Scorpion Track è pensata per chi è alla ricerca delle massime performance.