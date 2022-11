Annuncio a LA Auto Show, Fiat 500e in Nord America dal 2024

E' stato Olivier Francois, ceo della marca Fiat e cmo global di Stellantis, esattamente come aveva fatto al lancio in Italia, ad annunciare ufficialmente i piani di Fiat in Nord America che prevedono l'arrivo di Fiat 500e in versione full electric .

La presentazione è avvenuta al Los Angeles Auto Show dove il pubblico americano h potuto ammirare, oltre alla nuova 500e in versione di serie anche le tre one-off firmate Armani, Kartell e Bvlgari che incarnano lo spirito italiano e le tre anime della nuova 500e: moda, design e lusso sostenibili.

La nuova 500e versione Usa sarà presentata con un reveal ufficiale al prossimo anno al Los Angeles Auto Show 2023 e l'auto arriverà in Nord America nel primo trimestre del 2024, segnando con l'espansione in quel mercato un'importante tappa nel cammino globale di Fiat al di fuori dell'Europa.

"Fin dal 1899 Fiat ha svolto il proprio ruolo nello sviluppo della mobilità e lo ha fatto non solo fornendo veicoli alle masse, ma anche perseguendo una missione sociale, cavalcando l'onda del what's next - ha dichiarato Olivier Francois - oggi più che mai siamo di fronte a una rivoluzione globale: i clienti non cercano semplicemente un'auto e noi vogliamo abbracciare le loro diverse esigenze. La nuova 500e è infatti molto più di un'auto, è un progetto sociale che alimenterà la voglia di cambiamento dell'America verso la mobilità sostenibile".

Il ceo di Fiat ha ribadito che l'intenzione è quella di "portare l'elettrico nelle case degli americani con la nostra icona, la Fiat 500, perché è la cosa giusta da fare. Dal punto di vista aziendale, dobbiamo aprire nuove strade e sarà un privilegio per la nostra nuova 500e contribuire a guidare il cambiamento. A livello umano: è un impegno per portare i clienti nel futuro della mobilità, di nuovo".

"Oggi l'industria automobilistica sta affrontando un grande cambiamento, passando alla mobilità sostenibile. Fiat - ha detto Olivier Francois - è il marchio perfetto negli Stati Uniti per svolgere un ruolo chiave in questa rivoluzione, utilizzando l'iconica 500e per far conoscere i veicoli elettrici a molti americani. Infatti, la nuova 500e è irresistibilmente cool, piccola e italiana; è l'accessorio di moda per eccellenza. E i clienti che la vorranno dovranno necessariamente passare all'elettrico, perché è l'unico modo in cui verrà offerta in Nord America".