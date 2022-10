Ford Ranger, svelati prezzi della nuova generazione

Il listino prezzi è ora ufficiale, per la nuova generazione di Ford Ranger, il pick-up tornato in scena più potente e versatile. Il lancio dei modelli Wildtrak e Limited segna l'arrivo delle versioni best-seller di Ranger, che debutteranno in Europa dopo il Ranger Raptor, la versione al vertice della gamma Ranger sviluppata dal team Ford Performance.

Il prezzo per il Ranger Limited parte da 43.750 euro (IVA esclusa), mentre per la versione Wildtrak da 46.250 euro (IVA esclusa). Entrambi i modelli, le cui consegne ai clienti sono previste a partire dall'inizio del 2023, sono offerti nella carrozzeria con doppia cabina.

Con un design esterno ripensato, nuove tecnologie di propulsione e trasmissione, tra cui il motore diesel V6 da 3,0 litri di Ford, telaio e sospensioni aggiornati, un vano di carico migliorato e un abitacolo high-tech che offre avanzate tecnologie di connettività e assistenza alla guida, il nuovo Ranger è stato completamente riprogettato allo scopo di migliorare l'efficienza e rendere il lavoro ancora più 'intelligente'.

"Il Ranger è diventato un'icona in Europa - ha dichiarato Hans Schep, General Manager Ford Pro Europe - grazie ad una nuova generazione di clienti che lo considera il Pick-up per eccellenza. Il Ranger era già il pick-up di riferimento in Europa ma con questa nuova versione abbiamo sfruttato tutta la nostra esperienza globale nei truck, portando le sue capacità a un nuovo livello".

Le versioni Wildtrak hanno rappresentato il 60% delle vendite della precedente generazione del Ranger e la nuova versione mette per la prima volta a disposizione dei clienti della gamma Ranger il motore turbodiesel V6 da 3,0 litri di Ford. Con una potenza di 240 CV e una coppia di 600 Nm e un cambio automatico a 10 velocità, il propulsore consente di trainare senza sforzo fino a 3.500 kg. 3