Audi TT RS Coupé Iconic Edition, 100 esemplari celebrativi

Dopo la R8 perfetta per divertirsi con derapate al limite dell'impossibile, Audi presenta un'altra sportiva esclusiva e ad alte prestazioni, la cui tiratura è limitata in questo caso a sole 100 unità per l' Europa. Con il lancio sul mercato di questa TT RS Coupé Iconic Edition Audi celebrerà la storia di successo - iniziata un quarto di secolo fa - della rivoluzionaria TT Coupé.

Con le sue linee pulite, questa sportiva compatta è stata fonte di ispirazione in tutto il mondo sin dalla sua prima nel 1998, facendosi apprezzare per il puro piacere di guida che è in grado di offrire e per il suo linguaggio di design puristico.

Ispirandosi alla Bauhaus, Audi volle fare di TT la visione di "un'auto per appassionati' diversa dalle rivali.

La TT Coupé venne presentata come studio di auto sportive all'IAA di Francoforte nell'autunno del 1995 e subito stupì per le forme simmetriche che seguivano costantemente un principio di progettazione basato su linee geometriche e circolari. Tre anni dopo, la coupé entrò in produzione quasi invariata e 12 mesi più tardi fu la volta della TT Roadster. Con l'arrivo della sua seconda generazione TT Coupé è stata arricchita con una variante S e una RS.

Ora la versione RS aggiunge le speciali prestazioni del motore a cinque cilindri e un suono che - si legge nella nota della Casa dei Quattro Aneli - entra sotto la pelle e porta l'adrenalina alle stelle. Disponibile dal primo trimestre 2023 questo modello in edizione limitata potrà essere ordinato a partire da questo ottobre.

"Questo modello in edizione limitata - sottolinea Sebastian Grams, Ceo di Audi Sport GmbH - ricorda l'iconico linguaggio di design della prima TT, che allo stesso tempo è stata sinonimo di coraggio ed eleganza in una forma senza compromessi. Grazie agli esclusivi dettagli esterni e interni, le prestazioni tanto amate della nostra ultima coupé sportiva, con il suo pluripremiato motore a cinque cilindri, non sono soltanto palpabili ma diventano anche ben visibili".

La serie speciale Audi TT RS Coupé Iconic Edition alza l'asticella della sportività e della esclusività con la sua estetica, a cominciare dalla finitura Nardo Grey - che prende il nome dalla leggendaria pista prove di Nardó, in Puglia - specifica per RS che dà il giusto tono alle doti atletiche del modello speciale. La sensazione di esclusività è ulteriormente rafforzata dalla griglia nera lucida con telaio singolo nero opaco, con scritta Quattro in un look titanio opaco.

Il modello RS ostenta con sicurezza anche l'intarsio nella minigonna laterale in nero lucido, mentre gli anelli Audi, la designazione del modello TT RS sulla parte anteriore e posteriore, così come gli scudi degli specchietti esterni, applicano questa materialità in modo coerente.

I sofisticati cerchi in lega nera lucida da 20 pollici specifici con design a 7 razze e pinze dei freni nere abbinate sottolineano l'attenzione fino all'ultimo dettaglio. I finestrini posteriori parzialmente satinati con l'esclusiva scritta 'iconic edition' completano il look scuro della coupé mentre la presenza dell'aerokit migliora il carattere sportivo.

Sviluppata in galleria del vento la grembialatura anteriore presenta flic laterali, uno splitter anteriore e lame nelle prese d'aria laterali anteriori. Al posteriore, l'ala fissa in carbonio, con le sue alette laterali, assicura una finitura sportiva e, come parte del concetto aerodinamico, supporta prestazioni ed efficienza.

Nuova TT RS Coupé si affida al collaudato motore 2.5 TFSI di Audi Sport da 400 Cv, capace di erogare una coppia massima di 480 Nm. Il propulsore è collegato a un cambio S Tronic a sette rapporti e alla trazione integrale permanente Quattro. Una frizione multidisco a controllo elettroidraulico - soluzione che ha debuttato nel 1998 come elemento forte dell'Audi TT - distribuisce la potenza di tutte le ruote tra l'asse anteriore e quello posteriore. Audi TT RS Coupé Iconic Edition raggiunge una velocità massima di 280 km/h e scatta da ferma fino a 100 km/h in soli 3,7 secondi. Anche gli interni della TT RS Coupé Iconic Edition sono caratterizzati da esclusività e cura dei dettagli. La combinazione di colori scuri degli esterni rimane il motivo centrale, ulteriormente accentuata dall'uso deliberato di componenti esclusivi Audi. I sedili sportivi RS sono bicolore con pannelli laterali in pregiata Nappa in grigio jet e pannelli centrali in Alcantara nera, insieme a cuciture a nido d'ape in giallo calendula.

L'esclusivo ricamo 'iconic edition' è incorporato nell'Alcantara nera all'altezza delle spalle. I tappetini neri sono rifiniti con ricamo RS in giallo calendula, mentre il bracciolo delle portiere e la consolle centrale sono anch'essi in grigio jet e decorati con cuciture a contrasto in giallo calendula.