Citroën Berlingo, con Caselani rivive la 2CV Fourgonnette

Un salto indietro nel passato ma con un occhio rivolto al futuro, per Citroën Berlingo che si riveste i panni della 2CV Fourgonnette AU. La 2CV in versione furgone era stata lanciata nel 1951 e seguita dalle sue derivate fino al 1987. Berlingo 2CV Fourgonnette è quindi una reinterpretazione di quel modello, ma in chiave moderna e che mira ad integra al fascino dell'auto vintage, tutte le qualità del Berlingo di oggi, dalla capacità di carico alla modularità, passando per le tecnologie di bordo e le prestazioni su strada.

A mettere mano al nuovo progetto, ci ha pensato Caselani.

"Siamo molto orgogliosi che il nostro best-seller Berlingo - ha dichiarato Pierre Leclercq, Direttore dello Stile Citroën - sia stato rivisitato da Caselani, ispirandosi all'iconica 2CV Fourgonnette che ha segnato la storia di Citroën e dell'automobile. Il lavoro di progettazione è stato avviato negli studi del carrozziere. Abbiamo quindi lavorato insieme, fianco a fianco. Il progetto è stato seguito da vicino dai nostri designer per assicurarsi che non richiamasse troppo alla lettera l'oggetto originale ma che nello stesso tempo gli venisse conferito davvero il DNA di Citroën".

Per la trasformazione operata sul Berlingo, Caselani ha affidato lo studio stilistico al designer David Obendorfer, che aveva già disegnato il nuovo Type H basato sul Citroën Jumper nel 2017 e il nuovo Type HG per Jumpy/SpaceTourer nel 2020. La gamma di furgoni Citroën reinterpretati da Caselani è quindi completa.

"Il capitolato non prevedeva di riprendere la forma della vecchia Fourgonnette in senso stretto - ha spiegato David Abendorfer, Designer Caselani - ma piuttosto di fare un salto indietro nel tempo e trasferire il suo fascino unico a un veicolo del XXI secolo. Berlingo, in quanto lontano discendente, era la scelta perfetta per ricordare la 2CV degli anni Cinquanta. È stata una sfida entusiasmante perché la Fourgonnette originale aveva proporzioni completamente diverse dal Berlingo".