Alpina Bmw XB7, in attesa di XM è al vertice segmento sav

In attesa del debutto di XM, il più potente sport activity vehicle firmato da Bmw (un parziale reveal è programmato per il prossimo 28 settembre) lo specialista del tuning della Casa di Monaco Alpina ha annunciato il ritorno, come model year 2023, della sua versione XB7 del modello di serie Bmw X7. Una novità che era stata anticipata nello scorso aprile, contestualmente alla presentazione della nuova generazione del sav ‘top di gamma’ X7.

Oltre che per il nuovo look, che è legato evidentemente al modello di Monaco, Alpina XB7 si distingue per la presenza di uno motore V8 Twin Turbo derivato dall’unità Bmw S68 (la stessa del futuro XM) e caratterizzato da un sistema di elettrificazione Mild Hybrid a 48 Volt che migliora le prestazioni, riduce le emissioni e taglia - per quanto possibile - i consumi. La presenza dell’impianto a 48 Volt ha permesso anche di adottare turbocompressori elettrici che danno il grande vantaggio di eliminare quasi completamente il ‘ritardo’ di inserimento, il cosiddetto turbo lag. Accreditata di una potenza di 620 Cv, questa moderna unità a benzina si distingue anche per l’esuberante coppia massima (800 Nm) che è disponibile da soli 1.800 giri fino a 5.400 giri, per assecondare ogni stile ed esigenza di guida.

Secondo quanto dichiarato da Alpina (che, va ricordato, dalla scorsa primavera è diventata una controllata della stessa Bmw) il lussuoso sav a 7 posti accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi, arriva in assenza di limiti a 200 km/h in 14,8 secondi e può raggiungere sulle Autobahn tedesche una velocità massima di 290 km/h. La potenza arriva a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico ZF a otto e per il migliore funzionamento del sistema XDrive si avvale di un differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico sul retrotreno. XB7 propone anche sospensioni pneumatiche regolabili in altezza, barre antirollio attive e ruote posteriori sterzanti.