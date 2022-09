AEHRA brand italiano 100% EV svela le prime foto del nuovo Suv

AEHRA, il nuovo brand italiano di auto elettriche di alta gamma, mostra in anteprima le immagini del suo SUV che verrà presentato ufficialmente il prossimo mese.

Le immagini evidenziano i primi tratti del Suv che dimostra un design innovativo: sbalzi ridotti e un abitacolo ampio.

"AEHRA è nata con l'obiettivo di esprimere, come mai prima d'ora, tutte le potenzialità del design che la tecnologia di avanguardia dei veicoli elettrici oggi offre - ha commentato Filippo Perini, Head of Design di AEHRA. "Il primo modello di SUV di AEHRA - ha aggiunto il designer - coniuga l'ineguagliabile eleganza del design italiano con il meglio dei materiali e dell'ingegneria globali, per portare un cambio di paradigma nell' esperienza del cliente." Dopo il SUV, a febbraio del 2023, sarà la volta della berlina.

Per entrambi i modelli le consegne inizieranno nel 2025.

Con finanziamenti privati, AEHRA ha già stabilito una tabella di marcia chiara e concreta per raggiungere gli obiettivi strategici del suo modello di business: penetrazione dei mercati chiave, tra cui il Nord America, l'Europa, la Cina e gli Stati Arabi del Golfo nel 2025.