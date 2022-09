Motore V8 di 5,7 litri da 400 Cv per pick-up Ram Classic

Motore da auto da corsa e dimensioni maxi sono la cifra distintiva del Classic, l'ultima proposta Ram nel campo dei pick-up. Il nuovo top di gamma del brand statunitense di Stellantis monta un propulsore V8 Hemi di 5,7 litri, accreditato di una potenza massima di 400 Cv a 5.600 giri al minuto e di una coppia di 556 Nm a 3.950 giri.



Presentata e lanciata in Sudamerica, questa versione anabolizzata del mezzo da lavoro yankee è stata accolta con grande entusiasmo dagli appassionati del genere, tanto che in Brasile nelle prime 18 ore di vendite sono stati siglati 1.465 contratti, nuovo record per il marchio.

Con un abitacolo rifinito ed equipaggiato come quello di una luxury-car, il Classic viene proposto in due livelli di allestimento (Laramie e Laramie Night Edition). Nella dotazione standard dispone, tra l'altro, di un impianto hi-fi da 506 Watt firmato Alpine, di un sistema multimediale UConnect con schermo da 8"4 integrato con Apple CarPlay e Android Auto, di un climatizzatore bizona a controllo elettronico e di sedili climatizzati.

Le ruote da 20" ne sottolineano la caratura. Il cambio automatico è a 8 rapporti e la trasmissione prevede selezione 4x2, 4x4 e 4x4 con marce ridotte, per affrontare in souplesse qualunque tipo di terreno e trainare rimorchi con pesi complessivi sino 3.534 kg.