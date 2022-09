Al via le vendite negli USA della nuova Honda CR-V

Per Honda CR-V si avvicina anche in Europa il momento del rinnovamento. Attesa in Italia nei prossimi mesi, la sesta generazione della sport utility nipponica è pronta al debutto nelle concessionarie degli Stati Uniti. Più lunga di 6,85 cm, con un design aggiornato significativamente, la Suv jap viene proposta ai clienti nordamericani con alimentazione benzina o ibrida (benzina-elettrico) e con trasmissione a 2 o a 4 ruote motrici.

Oltre a dimensioni maggiori, rispetto alla vettura ancora in vendita nel nostro Paese la model year 2023 statunitense presenta una struttura rinforzata, affinamenti alle sospensioni e allo sterzo, aggiornamento alla trazione integrale, una full-hybrid più prestazionale e una dotazione di infotainment più avanzata.

I motori offerti negli Usa sono un quattro cilindri a benzina di 1.5 litri da 190 Cv, abbinato a un cambio automatico di tipo CVT e ordinabile sia a 2 sia a 4 ruote motrici e una "power unit" ibrida imperniata su un benzina di 2,0 litri.

Quest'ultima, proposta sia 2WD sia 4WD, è accreditata di una potenza complessiva di 204 Cv.

Negli Stati Uniti d'America la sesta generazione della CR-V è ordinabile dal 22 settembre e prevede al lancio un listino con 7 varianti, 3 livelli di allestimento (EX, Sport e Sport Turing), due motori e due tipi di trazione, con prezzi che partono dai 32.355 dollari (al cambio attuale circa 32.325 euro) della 1.5 EX 2WD per arrivare ai 38.600 dollari (circa 38.565 euro) della 2.0 Hybrid AWD Sport Touring.