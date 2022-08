Bentley Bentayga EWB Mulliner Gallery, opera d'arte su ruote

Una vetrina d'eccezione per Bentley che alla Monterey Car Week ha svelato la Bentayga EWB Mulliner Gallery. Presentata come un omaggio a Mulliner, la Bentayga EWB è stata 'trasformato' in una galleria d'arte su quattro ruote.



Se l'auto non ha visibili novità all'esterno, all'interno dell'abitacolo i pannelli sono aerografati con motivi celebrativi per i veicoli Mulliner.

Le opere d'arte sono state originariamente create dal team di Mulliner Design, per poi essere accuratamente ricreate su impiallacciature di legno da Piers Dowell e da Lewis Warby. I vari pannelli rendono omaggio a Bacalar, Flying Spur Mulliner, Blower Continuation Series e alla Corniche degli anni Trenta. I restanti due pannelli del cruscotto confluiscono nel pannello della porta per dare un aspetto avvolgente.

Oltre alle opere d'arte speciali, la Bentayga EWB Mulliner Gallery presenta interni in pelle Portland e Cumbrian Green con cuciture a contrasto e ricami Bentley sugli schienali. Il modello monta anche i sedili Airline Seats, annunciati come 'i sedili automobilistici più avanzati del mondo', con 22 modalità di regolazione, un sistema di rilevamento del clima auto e la tecnologia di regolazione posturale.

La one-off firmata Bentley è caratterizzata da una vernice verde Cumbrian, accenti cromati e ruote da 22 pollici. La potenza è presumibilmente fornita dal collaudato motore V8 twin-turbo da 4,0 litri che sviluppa 542 CV e 770 Nm di coppia, lo stesso che consente alla Bentayga EWB standard di accelerare da 0-60 mph in 4,5 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 180 mph (290 km/h).