Czinger 12C, innovazione tecnologica che diventa bellezza

Alla Czinger Vehicles, che ha sede a Los Angeles, la passione per l'innovazione tecnologica si spinge oltre alla applicazione delle soluzioni di ingegneria e dei materiali più avanzati al mondo delle hypercard.



Grazie all'impiego di sofisticate stampanti 3D che lavorano metalli e compositi, ogni dettaglio della Czinger 21C - l'auto da 2 milioni di dollari, caratterizzata come nei jet militari dall'abitacolo con due posti allineati uno dietro l'altro - è anche un elemento determinante per unire design, funzionalità e bellezza.

Programmata per essere esposta per la prima volta in pubblico, all'evento The Quail Motorsport Gathering durante la Monterey Car Week della prossima settimana, la Czinger 21C stupisce non solo per questa estetica '100% emozionale' sopra e sotto la carrozzeria in fibra di carbonio, ma anche per le specifiche dichiarate da costruttore.

L'auto è spinta da un gruppo ibrido, con una potenza complessiva di 1.250 Cv e l'unità termica, in particolare, è un V8 twin-turbo di 2,88 litri che a 11mila giri eroga 950 Cv. Un 'pacchetto propulsivo' che può spingere la Czinger 21C da zero a 100 km/h in soli 1,9 secondi, che le fa raggiungere i 300 all'ora in 8,5 secondi e che ha già consentito - con regolazioni aerodinamiche adeguate - di superare i 405 km/h.

Ma non è tutto: questa hypercar ibrida ha anche di recente ha spazzato via al Circuit of the Americas il record di auto di produzione che era detenuto dalla McLaren P1 abbassandolo di 6 secondi.

Intanto, mentre il reveal del prototipo definitivo durante la settimana 'clou' del mondo motoristico servirà a suscitare interesse (e certamente qualche ordine) da parte dei super appassionati e super ricchi, Kevin Czinger, che, insieme a suo figlio Lukas ha cofondato l'azienda, prosegue anche nella strategia di creazione commerciale, in funzione di un programma che prevede di costruire 80 unità di questa auto avveniristica.

Ultimo in ordine di tempo l'annuncio dell'accordo con Boardwalk Automotive Group per la vendita esclusiva nel mercato del Texas.