Honda Civic Type R 2023 più potente, reattiva e aerodinamica

La nuova Honda Civic Type R 2023 è stata presentata la scorsa notte in un evento speciale a Los Angeles con il pilota superstar della NTT Indycar Series Colton Herta al volante. Versione Type R più potente di sempre nei 30 anni di storia (ma il valore non è stato comunicato) questa icona tra le sportive stradali è stata riprogettata da zero per offrire prestazioni ancora più entusiasmanti comprese le attività racing in pista.



"È fantastico far parte di un marchio che rimane concentrato sulle prestazioni emozionanti e sul piacere di guida offerte dalla nuovissima Civic Type R - ha affermato Mike Kistemaker, vicepresidente vendite di Honda of America - La Type R è qualcosa di più della velocità, della potenza e della maneggevolezza".

La Civic Type R è celebrata in tutto il mondo come simbolo di prestazioni estreme e desiderabilità con sei varianti da quando ha debuttato in Giappone come modello nel 1997. Secondo modello Civic Type R mai venduto negli Stati Uniti, in questa versione 2023 ha recentemente stabilito un nuovo record in pista per auto di serie a trazione anteriore sul circuito di Suzuka in Giappone.

Sotto al cofano è pronta a scattare una versione ancora più potente e reattiva del pluripremiato motore Honda turbo da 2,0 litri, abbinato a una trasmissione manuale a sei marce migliorata. Cambiato, pur nella continuità, il design che punta all'aerodinamica e che si concretizza in una vettura più lunga, più bassa e più larga.

I robusti parafanghi si allargano su ruote leggere calzate con pneumatici Michelin più larghi. Il nuovo design più aggressivo del paraurti anteriore prevede una griglia sportiva che riprende l'intricato rivestimento a nido d'ape all'interno dell'abitacolo. Le griglie del parafango anteriore più grandi e il nuovo design della soglia laterale dietro le ruote anteriori migliorano l'efficienza del flusso d'aria.

Spiccano anche le porte posteriori più larghe - esclusive della Type R - uno spoiler posteriore ridisegnato e un paraurti posteriore rimodellato che rivela le sue caratteristiche tre uscite di scarico rotonde e il nuovo diffusore posteriore.

Completamente nuovo anche l'interno con dettagli e funzionalità emozionanti e incentrati sulle prestazioni. Gli iconici sedili rossi, moquette e finiture della Type R e una targhetta Type R con numero di serie (ora posizionata sul cruscotto) sono una novità per l'anno modello 2023. Il rivestimento in pelle scamosciata con un elevato coefficiente di attrito riduce gli spostamenti del corpo nelle situazioni di guida con G alto.

Nuovo anche il design esclusivo dell'indicatore della modalità di guida +R consente al di ottenere istantaneamente le informazioni necessarie, con un display grafico del regime motore, spie dei giri e indicatore della posizione del cambio nella parte superiore.

Un display multi-informazioni inferiore mostra le informazioni sul veicolo selezionate dal conducente mentre il data logger Honda LogR fornisce informazioni in tempo reale sulla meccanica del veicolo e sul comportamento derivanti dall'input del conducente. Altre caratteristiche chiave includono un cronometro per registrare i tempi sul giro e la possibilità di condividere il video delle prestazioni su strada o in pista.