Mercedes-AMG EQE: aperti gli ordini per l'elettrica

Mercedes ha aperto gli ordini per le varianti più prestazionali della berlina elettrica EQE. Le versioni 43 4Matic e 53 4Matic+, vantano rispettivamente 476 Cv di potenza e 858 Nm di coppia e 626 CV e 950 Nm di coppia. La top di gamma Mercedes-AMG EQE 53 è in grado di archiviare lo sprint 0-100 km/h in 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 240 km/h con il pacchetto opzionale AMG Dynamic Plus, che porta la potenza a 687 Cv e la coppia a 1000 Nm.

Entrambe sono a trazione integrale e dotate della medesima batteria da 90,6 kWh e dotate di accumulatore in grado di supportare la ricarica fino a 170 kW. L'equipaggiamento di serie dell'EQE 53 4MATIC+ include cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici a 5 doppie razze, sospensioni pneumatiche AMG Ride Control+ con smorzamento adattivo regolabile e asse posteriore sterzante attivo. La lista include anche proiettori Digital Light con firma luminosa specifica AMG, sedili sportivi in eco-pelle con cuciture a contrasto rosse. In Europa la nuova Mercedes-AMG EQE 53 con trazione integrale 4Matic+ viene proposta al prezzo di partenza di 109.777,50 euro.