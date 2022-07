Hyundai annuncia per il 15 luglio un inedito modello N

Per Hyundai, e in generale per gli appassionati dei modelli sportivi della Casa coreana, il prossimo 15 luglio sarà un 'N Day' davvero particolare. L'auto che è stata annunciata per quella data e mostrata in due immagini teaser attraverso i social dovrebbe infatti essere la variante 'performante' (quindi contraddistinta dalla lettera N) della nuova coupé quattro porte elettrica Ioniq 6.

La stessa Hyundai stimola l'immaginazione aggiungendo all'annuncio dell'N Day la frase: "Vuoi il divertimento di guidare nell'era dei veicoli elettrici?" che lascia dunque intendere questo giro di boa nel portfolio delle berlinette e dei crossover N.

L'immagine che ritrae lateralmente il nuovo modello è compatibile con le proporzioni della Ioniq 6, naturalmente 'allungata' con un muso arricchito da uno splitter di dimensioni generose e con un ampio spoiler ad ala posteriore, ben visibile anche nella seconda immagine teaser.

Per ciò che riguarda le caratteristiche di questa N del futuro si possono solo fare ipotesi: un punto di partenza potrebbe essere la 'cugina' Kia EV6 GT che dispone di due potenti motori elettrici per 576 Cv totali e 740 Nm di coppia, che sono in grado di far accelerare questa versione da 0 a 100 in soli 3,5 secondi. Ma per tener alta l'asticella del mondo N, Hyundai potrebbe andare oltre, facendo di questo inedito modello una interessante alternativa di acquisto per gli appassionati della guida sportiva.