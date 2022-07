Mercedes Citan, per Vansports il minivan cambia stili

Se i veicoli commerciali e i minivan in generale non sono considerati tra i candidati più popolari per l'elaborazione, alcuni preparatori ne hanno fatto un vanto, come capita nel caso Vansports. L'ultimo esempio firmato dal preparatore tedesco è quello relativo ad un nuovo Mercedes-Benz Citan, che ha ricevuto una serie di aggiornamenti in termini di stile e meccanica.

Il Citan di Vansports beneficia di un nuovo set cerchi a a doppie razze da 19 pollici, con tanto di pneumatici 235/35R19 che rendono più sportivo l'aspetto del piccolo furgone, che nella sua ultima versione ha abbracciato una linea più elegante.

Un altro tocco del preparatore è il parafango nero, pensato per portare a Citan un po' del mondo crossover. Il modello prescelto da Vansports è un Citan Tourer, ma gli aggiornamenti sono disponibili anche per altre varianti dello stesso modello.

Per quanto riguarda le sospensioni, Vansports offre due diverse opzioni, ovvero quelle ribassate che portando il Citan 30 mm più vicino al suolo, abbinato ad una maggiore rigidezza, oppure le molle rialzate che saranno disponibili a breve per offrire invece una maggiore altezza da terra, in stile 'fuoristrada' e 'sponsorizzato' da Vansports per attività all'aria aperta o lavoro nei cantieri. Per i modelli Citan rialzati saranno disponibili barre di protezione in nero opaco, affiancate da una striscia protettiva per il piano di carico.

Anche se il preparatore tedesco non ha diffuso foto della cabina, sono comunque stati annunciati una serie di aggiornamenti interni per questo autunno, a partire dalle finiture in pelle, nuovi tappetini, pannelli e pedali in alluminio. Vansports è un marchio della Heinz Hartmann GmbH, specializzata nella modifica dei veicoli commerciali leggeri Mercedes-Benz. Il preparatore ha offerto aggiornamenti simili per la precedente generazione del Citan, oltre ad aver presentato vari pacchetti per Vito e per il più grande Sprinter in versione off-road.