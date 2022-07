Volvo Trucks, aggiornamenti per gli 'urbani' FL e FE

Nuovi aggiornamenti per i modelli Volvo FL e FE, i più utilizzati per la distribuzione nelle città e nelle aree urbane. Per i due veicoli arrivano le nuove trasmissioni in grado di offrire una maggiore efficienza e una guida più fluida. Volvo FL, modello agile e compatto della gamma Volvo Trucks, con la nuova trasmissione completamente automatica a otto velocità (due in più rispetto al modello precedente) consente anche risparmi di carburante fino al 4%.

"Con la nuova trasmissione - ha dichiarato Kenneth Ackerberg, Product Manager per Volvo FL ed FE - viene inoltre offerta una funzionalità completa di presa di forza anche a veicolo fermo, più versatile e ideale per mezzi d'opera, spargisale, spazzaneve e altri utilizzi simili". Il modello più grande, Volvo FE, è stato invece aggiornato con il nuovo cambio I-Shift utilizzato nei modelli Volvo Trucks più pesanti, con cambi marcia più veloci del 30%. La nuova modalità di interazione del cambio I-Shift con il motore consente di ottenere significativi miglioramenti in termini di guidabilità.

L'aggiornamento prevede un'attivazione più rapida della frizione che consente una ridotta interruzione della coppia.

"Un cambio marcia più veloce - ha detto sempre Ackerberg - permette di ottimizzare l'efficienza nella selezione delle marce. La guida in città, con fermate e ripartenze continue, comporta numerosi cambi marcia e i miglioramenti saranno quindi evidenti e apprezzati dai conducenti".

Per migliorare e ottimizzare la guida di entrambi i modelli, Volvo FL ed FE, sono disponibili tre diverse modalità di guida, ovvero economy, performance e off-road. Vengono selezionate premendo un pulsante sul cruscotto e l'indicazione della modalità viene visualizzata sul quadro strumenti.

"Per semplificare al massimo il risparmio di carburante - ha spiegato Ackerberg - il camion viene sempre avviato in modalità eco, con la funzionalità eco-roll disponibile a pedale. In ogni caso, è sufficiente un solo clic per passare alla modalità performance. Abbiamo aggiunto anche una modalità off-road, dato che questi camion sono adatti anche per utilizzi cantieristici leggeri".