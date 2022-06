Volkswagen ID.Aero, eco-limousine per Cina, Usa ed Europa

Con un perfetto tempismo rispetto agli annunci arrivati dalla Corea, anche il marchio Volkswagen ha svelato un nuovo 'tassello' del suo futuro elettrico globale, fortemente ispirato allo sviluppo aerodinamico dei propri modelli.

Anticipando la presentazione globale che avrà luogo lunedì 27 giugno alle 14:00 (CEST) la Casa di Wolfsburg ha diffuso due bozzetti dello studio di pre-produzione ID.Aero, da cui deriverà un modello di produzione che si posizionerà nel segmento ad alto volume della classe medio-alta e che avrà la funzione di supportare la sua offensiva elettrica nell'ambito della strategia 'Accelerate'.

Come tutti i modelli della famiglia ID questa nuova ed elegante limousine si basa sulla piattaforma Modular Electric Drive Matrix (MEB) di Volkswagen e si collega, stilisticamente, all'inconfondibile linguaggio di design delle altre ID.

famiglia. Caratterizzata da forme esterne fluide e precise. lo studio di pre-produzione sorprende - si legge nella nota di Volkswagen - per la parte anteriore e per il tetto aerodinamici, che aiutano a ridurre il consumo di energia e ad aumentare l'autonomia.

La versione di produzione derivata dalla ID.Aero dovrebbe entrare in vendita nel mercato automobilistico cinese nella seconda metà del 2023 mente il modello di produzione corrispondente per il mercato nordamericano ed europeo sarà presentato nello stesso anno ma con avvio della produzione nello stabilimento Volkswagen di Emden nel 2024.