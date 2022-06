Renault Zoe, l'aggiornamento non è solo questione di design

La piccola Zoe di casa Renault si rinnova e non è solo una questione di livrea. Per l'elettrica della casa francese è infatti arrivato il momento dell'aggiornamento al Model Year 2022, per il quale la city car punta ad essere al passo in termini tecnologia aggiornata e design in evoluzione. L'obiettivo è quello di consentire a Zoe di mantenere il primato di auto elettrica più venduta in Europa negli ultimi dieci anni, con quasi 380.000 unità a fine maggio 2022.

Gli ordini della nuova versione sono già stati aperti in Francia, con prezzi a partire da 33.700 euro, esclusi gli incentivi. Per Zoe è prevista anche la nuova tinta Shadow Grey e tutte le versioni sono ora caratterizzate dai loghi E-Tech. Tre, invece, sono le varianti della gamma tra le quali i clienti protranno scegliere, ovvero la R110 Equilibre, la R110 Evolution ed R135 Iconic.

Differenti gli equipaggiamenti, a partire dalla Equilibre che offre di serie il caricabatterie di bordo a 22 kW, la frenata automatica d'emergenza, il keyless, il climatizzatore manuale e i display da 10 e 7 pollici per strumentazione e infotainment.

Per la versione Zoe Evolution si aggiungono, tra le altre cose, anche il Traffic Sign Recognition, il Lane Departure Warning, il Lane Keeping Assist, i sensori di parcheggio posteriori, il climatizzatore automatico, il sistema di navigazione e i cerchi in lega da 16".

Il top di gamma per la piccola francese è quello proposto con la Iconic. Per questa versione, i cerchi passano a 17", la griglia frontale ha una finitura oro, le grafiche sulle portiere sono personalizzate e gli interni sono rivestiti di tessuto riciclato con cuciture oro. L'infotainment, in questo caso, è da 9,3 pollici con retrocamera, il sistema di parcheggio automatico e c'è la ricarica wireless per smartphone. Per tutti i modelli rimane opzionale (a 1.000 euro) il kit per le colonnine rapide a 50 kW.