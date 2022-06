DR aggiorna la gamma del brand principale e di Evo

Nella strategia di crescita del Gruppo molisano anche i due brand già conosciuti ed apprezzati dal pubblico italiano - DR ed Evo - rappresentano una solida base su cui lavorare, soprattutto ora che la gamma sta per essere rinnovata ed allargata. Arrivano infatti nelle concessionarie la nuova DR 3.0 e DR 7.0 ed entra subito a listino anche la DR 5.0 automatica CVT. Il debutto è previsto in settembre.

Di rilievo l'alternanza a livello 'entry' con la DR 3 - uno dei modelli più venduti - che lascia il passo alla nuova DR 3.0, un'auto che propone lo stesso motore 1.5 da 116 Cv, con cambio manuale oppure in versione CVT con cambio a 9 rapporti e freno di stazionamento elettronico. DR 3.0 propone un design aggiornato e soprattutto con interni rinnovati, che propongono - sia con il cambio manuale che con la trasmissione CVT - una nuova plancia in cui spicca il touch screen da 9 pollici con Android Auto ed Apple Car Play.

Arriva anche la DR 7.0 che va ad aggiungersi - come top di gamma - agli altri 5 modelli DR 3.0, DR 4.0, DR 5.0, DR F35, DR 6.0. Lungo 4,72 metri, è un suv 'importante' con 7 posti- E' spinto da un 1.5 turbo benzina da 160 Cv abbinato ad un cambio automatico DCT a 6 rapporti, per una velocità massima di 190 km/h e doppia modalità di guida, ECO e Sport.

Anche in questo caso le sospensioni anteriori sono Mac Pherson mentre le posteriori godono di un sistema multilink con barra stabilizzatrice antirollio. L'equipaggiamento è da vera "ammiraglia": interni in eco pelle, tetto panoramico con tettuccio elettrico, clima automatico bi-zona, infotainment con schermo touch da 12,3 pollici con Android Auto ed Apple Car Play, sistema di telecamere a 360°, sensori di parcheggio, cerchi in lega da 18 pollici In questi giorno il listino si arricchisce della versione automatica CVT della DR 5.0 (23.900 euro) che, rispetto alla versione con cambio manuale, ha una dotazione di serie più ricca in cui spicca il tettuccio elettrico.

Altra importante novità è la disponibilità dei modelli DR 4.0 e DR 6.0 in abbonamento da 30 giorni in su con CarCloud, il primo servizio di abbonamento all'auto in Italia realizzato da FCA Bank attraverso la controllata Leasys Rent, specializzata in soluzioni di noleggio e subscription.

La formula messa a punto da DR con Leasys Rent prevede i nuovi pacchetti 'Family SUV' e 'Spaceful', dedicati rispettivamente a DR 4.0 e DR 6.0. L'abbonamento potrà essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e avrà una durata minima di 30 giorni, passati i quali potrà essere disdetto senza alcuna penalità.

L'abbonamento, che include 1.500 km al mese e tutti i servizi necessari per guidare in assoluta tranquillità, è attivabile facilmente acquistando un voucher su Amazon o nei Leasys Mobility Store, da convertire sul sito carcloud.leasys.com con un processo semplice, veloce e digitale. Evo lancia importanti novità anche nell'ambito di questo brand d'ingresso, tra cui il debutto di un pick-up categoria N1 dedicato al mondo del lavoro. Alla Evo 3 si affianca ora la Evo 4 restyling che presenta alcune interessanti novità stilistiche, soprattutto nell'anteriore. Stesso motore e ricca dotazione della precedente versione.

Ma la vera novità è rappresentata dalla nuova Evo 5 - disponibile entro la fine dell'anno - che diventa un suv compatto di 4,32 mt. spinto da un motore turbo benzina da 136 Cv con una coppia di 210 Nm ed una velocità massima di 185 km/h. Il cambio è un manuale a 6 marce. Ha il freno di stazionamento elettronico. Il suo punto di forza sarà il suo rapporto qualità prezzo.

Il Pick-up Cross 4 è un 5 posti a trazione integrale da 5,315 metri di lunghezza e dispone di un cassone di 1520 x 1520 x 470 mm E' spinto da un 2.0 Common Rail di ultima generazione da 136 Cv, abbinato ad un cambio manuale a 6 marce. Pesa 2.040 kg e può rimorchiare fino a 2.000 kg. Il sistema 4x4 con marce ridotte è inseribile elettronicamente. Le sospensioni anteriori sono a doppio triangolo sovrapposto con molle elicoidali, mentre le posteriori hanno un ponte rigido con balestre. E' a listino da subito a 24.500 euro + Iva.