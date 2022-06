Con Ickx K2 DR Automobiles Groupe entra nei 4x4 'top'

Ickx, uno dei due nuovi brand di DR Automobiles Groupe che sono stati al centro della presenza dell'azienda molisana al MIMO 2022 di Miano, debutta attraverso un off-road puro denominato K2 per "evocare avventura e libertà" - si legge nella nota - che sono i valori ispiratori del nuovo brand di DR.

La proposta Ickx è indirizzata infatti a chi desira un'auto in grado poter affrontare le situazioni di guida più estreme, senza però rinunciare al confort e al design.

Decisamente imponente, come occorre che sia un off-road di questo segmento, K2 ha un look molto aggressivo con forme piuttosto squadrate. I cerchi in lega da 20 pollici contribuiscono a creare un look ancora più 'off-road'. La carrozzeria è del tipo station wagon, ma la parte superiore - realizzata in materiale composito - è completamente rimovibile e K2 può diventare una sorta di cabriolet per appaganti avventure en plein air.



Anche se improntato alla funzionalità, l'abitacolo del K2 è comunque molto confortevole e caratterizzato dalla dotazione full optional di serie. Ha gli interni in pelle con i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore automatico bi-zona, un infotainment touch da 12,3 pollici. Non mancano il cruise control, i sensori di parcheggio, la telecamera posteriore e l'Hill Discent Control.

Immaginato e progettato per essere un vero fuoristrada, Ickx K2 dispone di un evoluto sistema four-wheel drive - completo di marce ridotte - che utilizza un gruppo centrale ripartitore e riduttore inseribile elettronicamente. Presenti anche differenziali, anteriore e posteriore, a bloccaggio elettronico in modo che il pilota possa agevolmente adattare la sua risposta anche alle condizioni più difficili.

Il comportamento in off-road è favorito dalle sospensioni anteriori a doppio triangolo sovrapposto con molle elicoidali e da quelle posteriori a ponte rigido, collegato al telaio con bracci longitudinali e molle elicoidali. K2 offre una massima pendenza superabile pari al 60%, un angolo di attacco di 37 gradi, un angolo di uscita di 31 gradi, un angolo di dosso di 23 gradi ed un'altezza libera da terra di 220 mm.

Il nuovo 4x4 'top' di Ickx è 2 è spinto da un 2.0 Common-rail di ultimissima generazione: omologato Euro 6D e dotato di Selective Catalyst Reduction e filtro antiparticolato, eroga 162 Cv ed è abbinato ad un cambio automatico DCT a 8 rapporti. Sarà disponibile anche nella versione Thermohybrid benzina/GPL con un motore 2.0 turbo ad iniezione diretta.