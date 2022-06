Suzuki Jimny: al MIMO la versione PRO T2 impegnata nei rally

Suzuki protagonista al Milano Monza Open Air Motorshow programma a Milano dal 16 al 19 giugno 2022.

In Piazza del Duomo sarà infatti esposta una versione speciale dell'iconico fuoristrada Suzuki Jimny, la PRO, allestita in configurazione da rally T2 che corre nel campionato italiano Cross Country Rally. Alla guida c'è l'esperto pilota Lorenzo Codecà, vincitore in passato di 10 titoli assoluti nel Campionato Italiano con la Grand Vitara 3600. Suzuki presenta una vettura che da una parte incarna la sua ultra cinquantennale tradizione fuoristradistica e dall'altra la reinterpreta in chiave agonistica. L'impegno del marchio di Hamamatsu nel Motorsport troverà anche una seconda ed inedita espressione in occasione del MiMo. Presso lo stand della rivista alVolante in Piazza San Carlo, Suzuki, alVolante e ACI Rally Italia Talent organizzeranno la prima selezione eSport di ACI Rally Italia Talent. Saranno allestite quattro postazioni, con PlayStation 5 e Gran Turismo 7, dove gli iscritti alla selezione potranno alternarsi alla guida di una Swift Sport virtuale. I 25 piloti che si distingueranno nella selezione virtuale alla Play Station, saranno poi invitati a partecipare gratuitamente alla tappa regionale di ACI Rally Italia Talent, che si disputerà all'Autodromo di Monza nei giorni 14 e 15 luglio, a bordo di una flotta di Swift Sport Hydrid, auto ufficiale del Talent e esposta sullo stand di alVolante.