Bmw X1, sport utility vehicle che guarda ai grandi

Una terza generazione che guarda al futuro, quella di Bmw X1, tra design, digitalizzazione e un sistema di trazione completamente elettrico. La entry-leve nel mondo X della casa dell'Elica ha infatti deciso di puntare sul carattere, per il quale in casa Bmw si sono concentrati in modo particolare alla qualità di guida, con lo scopo di raggiungere le sorelle maggiori, con un occhio di riguardo alla mobilità senza emissioni.

A definire il carattere della piccola della famiglia X, un nuovo sistema operativo con Bmw Operating System 8 e il Curved Display, oltre a una scelta molto più ampia di sistemi di guida e di parcheggio automatizzati, pensati per alzare l'asticella dello Sports Activity Vehicle, nel segmento delle compatte premium.

La X1 di terza generazione sarà lanciata ad ottobre 2022, quando sarà possibile scegliere tra due motori a benzina e due motori diesel. Questi saranno abbinati a un cambio Steptronic a sette rapporti con doppia frizione di serie e, a seconda del modello, la trazione sarà anteriore o tramite il sistema di trazione integrale intelligente Bmw xDrive. A seguire, sarà la volta dell'arrivo anche della Bmw iX1 xDrive30, cento per cento elettrica, oltre ad una coppia di modelli ibridi plug-in e altre due varianti a propulsione tradizionale con tecnologia mild hybrid a 48V.

La nuova BMW X1 sarà costruita nello stabilimento di Regensburg, dove per la prima volta usciranno da un'unica catena di montaggio modelli con motori a combustione, sistemi ibridi plug-in e a trazione completamente elettrica. Sul fronte del design, le superfici scolpite e le linee del tetto allungate sono tra le caratteristiche distintive della silhouette del nuovo modello. Tutte le varianti del modello saranno dotate di serie di cerchi in lega leggera da 17 pollici. I cerchi in lega leggera da 18 pollici saranno invece montati sulle vetture xLine e M Sport, disponibili anche con cerchi da 19 pollici e, novità assoluta per la X1, da 20 pollici.

Gli elementi chiave del nuovo abitacolo sono invece il sottile quadro strumenti, il Bmw Curved Display, il bracciolo fluttuante con pannello di controllo integrato e il vassoio per smartphone con illuminazione indiretta nella parte anteriore della console centrale. Di nuova concezione anche i sedili, disponibili con l'opzione di rivestimenti in pelle Sensatec perforata e Vernasca. Tra gli optional figurano anche sedili sportivi. .