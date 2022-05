Polestar 3: l'anteprima del Suv elettrico sarà ad ottobre

Il brand sportivo di Volvo si appresta ad entrare nel settore dei Suv elettrici con la Polestar 3, pochi giorni fa anticipata in un'immagine teaser divulgata dalla casa. Dopo la berlina ibrida Polestar 1 e quella 100% elettrica Polestar 2 è il turno del Suv Polestar 3, posizionato come ammiraglia al top dell'offerta dopo l'anteprima di ottobre.Come annunciato dall'AD Thomas Ingenlath, sarà basato sulla piattaforma modulare SPA2, condivisa con la nuova Volvo XC60. Sarà assemblato sia nello stabilimento statunitense di Charleston sia in Cina. Nei prossimi anni la gamma verrà ampliata anche con il Suv coupè Polestar 4 e la GT quattro porte Polestar 5, rispettivamente attese nel 2023 e nel 2024.