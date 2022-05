Nuova Mercedes-Maybach SL, ancora più lusso per la roadster

Il massimo del lusso unito al design sofisticato della roadster stellata: è l'identikit della Mercedes-Maybach SL, il cui concept è stato parzialmente svelato dal designer Gorden Wagener. Esteticamente si distingue dalla versione firmata Amg per la vistosa griglia cromata, il logo Maybach impresso sul cofano dove ritorna a svettare l'iconica Stella.

Nulla è stato comunicato sul piano tecnico, anche se appare probabile un ritocco verso l'alto dei valori accreditati alla Mercedes-Amg SL 63, l'unica che verrà commercializzata in Italia. Quest'ultima vanta 577 Cv erogati dal V8 biturbo 4 litri montato in posizione anteriore longitudinale.

Nel post pubblicato su Instagram, Wagener dichiara: "Mercedes-Maybach SL Concept rivela le potenzialità future del nostro brand più esclusivo. Dedicata ai clienti che desiderano un design lussuoso ed un'esperienza di guida sofisticata."