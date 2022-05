La prima Bentley 100% elettrica avrà 1400 cavalli

La prima Bentley 100% elettrica (BEV) sarà costruita nel Regno Unito e vedrà la luce tra circa tre anni. Sarà una supercar da 1.400 Cv con un'accelerazione così forte: 1",5 da 0 a 100 km/h da far venire la nausea.

È quanto ha dichiarato il CEO di Bentley, Adrian Hallmark, nel corso di un'intervista ad Automobile News Europe. "Se ora siamo a 650 Cv con la GT Speed - ha aggiunto il manager - con l'elettrico saremo al doppio".

Il piano di investimenti comunicato dall'azienda verso la neutralità dal carbonio prevede un investimento di 2,5 miliardi di sterline nei prossimi dieci anni e il passaggio ad una gamma di soli veicoli elettrici.

Per adesso, a Crewe, il cammino verso il 2030 vede l'arrivo sul mercato della Bentayga EWB (Extended Wheelbase), ovvero a passo più lungo. Un modello completamente nuovo rispetto alla Bentayga "standard". La Bentayga EWB, come altre Bentley in passato, prevede la possibilità di ordinare, per i primi 12 mesi dal lancio, l'esclusivo allestimento "First Edition".