Rolls-Royce Boat Tail Capitolo II, vetta più alta del lusso

Il nome Boat Tail si rifà ad una tradizione degli Anni '30 e '40 in cui i carrozzieri britannici e americani aggiungevano alle forme di una vettura aperta una coda ispirata alle barche a motore, Riva compresi, con tanto di elementi in legno direttamente derivato da quello degli scafi.

Più di recente questa 'provocazione' è stata raccolta dalla Rolls-Royce che ha fatto della personalizzazione (costosissima) Boat Tail una cifra stilistica all'interno della esclusiva gamma della divisione Coachbuild e che verrà replicata solo in tre esemplari.

Dopo avere stupito già nel 2021 con la prima Boat Tail, che si dice sia stata pagata 28 milioni di dollari, questo straordinario progetto torna a polarizzare l'attenzione in occasione dell'edizione 2022 del Concorso di Eleganza di Villa d'Este con l'esemplare numero due, ancora più esclusivo e raffinato della prima. La Boat Tail Capitolo II è stata infatti commissionata da un mecenate la cui attività di famiglia è cresciuta dalle origini del padre nell'industria e nel commercio delle perle.

Un cliente non solo in grado di spendere senza battere ciglio (si dice) oltre 30 milioni di dollari per questa auto, ma che - affermato mecenate delle arti - è riuscito a trasferire la sua grande cultura e raffinatezza agli specialisti della Casa di Goodwood per far realizzare un'auto ai massimi livelli che 'brillerà' nella sua considerevole collezione di vetture classiche e moderne, ospitata in un museo privato dedicato.

"La divisione Coachbuild eleva il nostro lavoro come Casa del Lusso facendola accedere ad un nuovo spazio, quello dell'alta moda del nostro settore - ha detto Torsten Müller-Ötvös, Ceo di Rolls-Royce Motor Cars - e per il committente offre il massimo in termini di individualità, espressione di sé e servizio su misura. Anche per i nostri designer, Coachbuild offre una libertà creativa senza precedenti; opportunità per portare design, materiali, ingegneria e artigianato ai massimi livelli.

Per Rolls-Royce come marchio, è un ritorno alle nostre radici ma anche una rivoluzione contemporanea, in cui consegniamo l'impossibile nella produzione automobilistica convenzionale in una realtà straordinaria".

All'inizio del processo di 'commissioning', il cliente ha presentato a Rolls-Royce Coachbuild Designers una selezione di quattro gusci di ostriche da perla, scelti personalmente dalla sua collezione privata per il loro colore e complessità unici.

Da qui è partita l'ispirazione per il colore esterno, che è una delle finiture on demand più complesse mai create da Rolls-Royce. La base del colore è una miscela scintillante di ostrica e rosa tenue, con grandi scaglie di mica bianca e bronzo che aggiungono una qualità perlescente unica che cambia sottilmente in diverse condizioni di luce.

Il cofano color cognac a contrasto, creato appositamente per questa Boat Tail, contiene sottili scaglie di mica di alluminio color bronzo e oro complete di uno strato di cristallo e vernice trasparente opaca ghiacciata, che aggiungono calore e profondità all'aspetto dell'auto. I sottoposta di Boat Tail sono in fibra tecnica e incorporano un filo intrecciato in oro rosa. Il cofano posteriore, che ospita l'esclusiva suite 'a farfalla' di Boat Tail, è rivestito in impiallacciatura di noce reale, intarsiata con elementi placcati oro rosa con finitura satinata per garantire un aspetto delicato e sofisticato.

Nella parte anteriore la griglia del Pantheon, fresata da un'unica e solida billetta di alluminio, è stata abbellita da una mascotte Spirit of Ecstasy modellata in oro rosa. L'interno è una combinazione meravigliosamente curata dei toni cognac e perla perfettamente abbinati pelli colorate e impiallacciatura Royal Walnut, con accenti in oro rosa e madreperla. Le pelli, complete di finitura perlata, accentuano le superfici e le forme dei sedili e del design degli interni di Boat Tail. Il tunnel centrale è formato da impiallacciatura di noce reale con una 'gessatura' in oro rosa.

Fulcro della plancia è però lo strumento segnatempo con quadrante realizzato in madreperla, materiale scelto e fornito dal cliente dalla propria collezione. La stessa preziosa sostanza abbellisce gli interruttori di controllo e i quadranti degli strumenti, creando una forte connessione visiva e materiale tra l'auto, il proprietario e la sua eredità familiare.