Ford Ranger Raptor, al via le prenotazioni del pick-up

Ford ha annunciato l'apertura degli ordini per il Ranger Raptor di nuova generazione. Presentato all'inizio di quest'anno, il pick-up più performante di sempre della casa dell'ovale blu è quindi ora prenotatile e le consegne ai clienti inizieranno alla fine dell'estate. il Ranger Raptor di nuova generazione è disponibile, in Italia, in un'unica versione con un prezzo di 62.500 euro, oltre all'IVA.

Sviluppato da Ford Performance, la versione ad alte prestazioni del pick-up più venduto in Europa è disponibile con un motore EcoBoost V6 biturbo da 3,0 litri, ammortizzatori FOX Live Valve e sette modalità di guida selezionabili, per offrire prestazioni ottimizzate su una grande varietà di terreni. Un sistema di scarico attivo, esclusivo per la categoria, offre poi un sound del motore regolabile con quattro modalità differenti, per adattarsi ai diversi scenari di guida.

Il quadro strumenti interamente digitale da 12,4'' e il touchscreen da 12'' supportano il sistema di connettività e intrattenimento Ford SYNC di nuova generazione. Da oggi i clienti possono scegliere il Ranger Raptor utilizzando anche il configuratore online sul sito ford.it, scegliendo tra opzioni di colore come Arctic White, Blue Lightning e Code Orange, oltre agli accessori come l'Exterior Dress-Up pack con roller shutter elettrico e sports hoop o il Raptor Pack Design con un kit di decalcomanie personalizzate.