Frost Edition è serie limitata Scania V8

Una versione 'speciale' di Scania V8 per 'dominare' la strada con stile. Il designer svedese di truck 'Svempa' Bergendahl e il suo braccio destro Jan Richter hanno infatti ideato una serie limitata Scania V8 ispirata allo Svempa show truck, 'Frostfire'. Con una produzione prevista di un centinaio di esemplari, la serie speciale è caratterizzata da elementi stilistici dedicati a tutti i clienti che desiderano aggiungere una nota preziosa di argento cangiante all'ambiente di lavoro quotidiano.



Il primo veicolo di questa edizione limitata è stato mostrato, in anteprima esclusiva a Transpotec 2022, dove si è aperta anche la vendita al pubblico.

"Questa edizione limitata V8 - ha dichiarato Hamish Bennett, Vice President for Product Management a Scania Trucks - è lontana dall'ordinario, in ogni aspetto. Con Svempa abbiamo una lunga tradizione di stili e di progetti per la personalizzazione dei veicoli, in special modo quelli legati ai nostri V8".

L'edizione Frost è caratterizzata da una serie di esclusivi elementi stilistici interni ed esterni. Il risultato è uno stile nuovo unito ad efficienza energetica, esperienza di guida e prestazioni motore dei potenti V8 Scania. "Il livello di personalizzazione offerto è frutto delle competenze del team di Svempa che ha realizzato un'edizione ricca di dettagli - ha commentato Bennett. come i cerchi di colore Epic Black, i sedili, i pannelli delle portiere, il materasso ed il volante, tutti in pelle con impunture in seta azzurre, le minigonne, le maniglie e molto altro. Tutto è scrupolosamente pensato per durare nel tempo e realizzato con materiali di primissima qualità".