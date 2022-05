Land Rover: 31 maggio debutto planetario per la Defender 130

La Defender 130, la versione XXL della 4X4 tanto amata di Sua Maestà, sarà svelata al grande pubblico il prossimo 31 maggio.

La 130 arriva sul mercato dopo la 90, la 110 e le Hard Top commerciali. Dal quartier generale a Solihull, in Inghilterra, hanno lasciato trapelare che la 130 sarà dotata delle ultime tecnologie digitali e integrate del telaio, e che la configurazione delle poltrone seguirà lo schema 2-3-3.

Prima di entrare in commercio le Defender 90 e 110 hanno dovuto superare oltre 62.000 test per ottenere l'approvazione tecnica; chassis e scocca sono stati progettati per superare la procedura "Extreme Event Test" di Land Rover.

Fino ad oggi Defender poteva contare di un carico utile massimo fino a 900 kg, al carico statico su tetto fino a 300 kg e alla capacità di traino di 3.500 kg. Inarrestabile con la capacità di farsi strada anche attraverso guadi profondi fino a 900 mm.

Per la Defender 130 non ci sono anticipazioni tecniche, ma quel che è certo che sarà il nuovo punto di riferimento per l'off road.