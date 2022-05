Lamborghini: un prototipo da competizione per la LMDh

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Lamborghini ha iniziato lo sviluppo del primo prototipo ibrido "Le Mans Daytona hybrid" (LMDh) che farà il suo debutto nel FIA World Endurance Championship (classe Hypercar) e nell' IMSA WeatherTech Sports Car Championship (classe GTP) nel 2024. Ad annunciarlo la stessa Lamborghini tramite un comunicato.

"Questo passo segna un'importante pietra miliare per la nostra azienda - ha commentato Stephan Winkelmann, Lamborghini Chairman e CEO -. Ci misureremo con i migliori sul banco di prova più impegnativo. Questo progetto darà al nostro programma motorsport una visibilità ancora maggiore e al tempo stesso ci consentirà di testare le tecnologie del futuro. Il nostro prototipo LMDh diventerà un sofisticato laboratorio su quattro ruote".

LMDh si inserisce nella strategia di transizione della casa di Sant'Agata Bolognese che entro la fine del 2024 vedrà elettrificata l'intera gamma stradale. Per quanto riguarda le sfide in pista, il progetto LMDh, giocherà un ruolo fondamentale nella strategia della casa del Toro che, come spiegato da Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport, darà l'opportunità di espandere la filososfia di customer racing a nuove piattaforme e rafforzerà le relazioni con team e piloti.

Dal 2015 Lamborghini compete al vertice del motorsport GT, grazie a oltre 40 titoli e risultati quali la tripla vittoria consecutiva in classe GTD alla 24 Ore di Daytona, dal 2018 al 2020. Ora, con l'impegno nella categoria LMDh, la Casa bolognese accede ai massimi livelli del motorosport a ruote coperte, con la possibilità di gareggiare per la vittoria assoluta nelle più prestigiose gare di durata al mondo, come la 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring. (ANSA).