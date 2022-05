Abarth 695, versione celebrativa la Tributo 131 Rally

Si chiama Abarth 695 Tributo 131 Rally la nuova 'piccola' della casa dello Scorpione che celebra lo storico modello degli anni Settanta. Nel quarantesimo anniversario dell'ultima gara della Abarth 131 Rally, il marchio ha infatti deciso di renderle omaggio con una nuova serie speciale della 695, in serie limitata dello stesso numero e commercializzata a livello globale.



La nuova versione è il tributo alla storia racing di Abarth che da sempre ha le competizioni nel suo DNA. L'Abarth 695 Tributo 131 Rally è equipaggiata con il motore 1.4 T-jet che eroga 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm a 3.000 rpm. La velocità massima è di 225 km/h e l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,7 secondi. È anche dotata di ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi e di uno specifico impianto frenante che presenta, all'anteriore, pinze Brembo in alluminio a 4 pistoncini e, al posteriore, dischi autoventilati di 305 mm e 240 mm.

A completare la dotazione ci sono anche i cerchi neri in lega da 17" con finitura diamantata e il sistema Record Monza Sovrapposto, ovvero l'evoluzione dell'iconico scarico Record Monza con i quattro terminali sovrapposti verticalmente. Di serie anche lo Spoiler ad Assetto Variabile, regolabile in 12 posizioni da 0 a 60° che migliora la stabilità in curva e una maggior reattività nei tratti misti.

La 695 Tributo 131 Rally è anche la prima vettura dello Scorpione in cui sono presenti gli 'Easter Eggs', piccole dettagli di stile che i designer nascondono in luoghi diversi dell'auto, come la silhouette della 131 Rally incisa sulla parte inferiore della portiera, sulla plancia in Alcantara e sui poggiatesta dei nuovi sedili.

L'Abarth 131 Rally debuttò nel 1976 nel Gruppo 4 e il suo palmarès vanta la partecipazione a sei Campionati del Mondo Rally (dal 1976 al 1981) e la vittoria di 18 Rally internazionali, tre titoli di Campione del Mondo Costruttori (1977, 1978 e 1980) e due titoli Piloti, ovvero una Coppa FIA Piloti con Markku Alén e un Campione del Mondo Piloti con Walter Röhrl.