smart #1: anteprima italiana per il Suv urbano elettrico

Dopo l'anteprima mondiale di Berlino, smart #1 incassa il benvenuto in Italia in occasione dell'anteprima nazionale avvenuta a Roma. È Il primo modello della nuova famiglia di prodotti completamente elettrici figli della Joint Venture tra Mercedes-Benz e Geely. Forte di un design innovativo, delineato nei tratti da Suv urbano, grazie alla propulsione elettrica è in grado di esaltare le caratteristiche distintive di smart, come la capacità di coniugare dimensioni compatte ed ampio spazio a bordo. Con una lunghezza di 4270 mm e un passo di 2750 mm, si posiziona al confine del segmento B-Suv per calamitare la clientela soprattutto europea, sempre più incline all'acquisto di veicoli compatti, versatili e ad emissioni zero. Il propulsore è in grado di erogare 200 kW/272 Cv e 375 Nm di coppia istantanea scaricata sulle ruote posteriori, mentre la batteria da 66 kWh garantisce un'autonomia che può oscillare tra i 420 e 450 km (il dato è in omologazione). Di serie monta cerchi da 19 pollici con pneumatici 235/45. Caratteristiche che permettono a smart #1 di sentirsi perfettamente a suo agio in città come in autostrada, vista anche la capacità di carico complessiva compresa tra 323 e 411 litri, da sommare al vano anteriore da 15 litri.



"La smart #1 è il primo modello a svelare il nuovo DNA del design di smart in un modo molto cool, ma al tempo stesso maturo." Commenta Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz AG. "Sono molto orgoglioso del prodotto che rispecchia perfettamente gli sforzi congiunti dei nostri designer europei e cinesi. Come squadra, siamo stati in grado di tradurre la nostra idea concettuale nell'auto di serie che presentiamo oggi. Con la smart #1 apriamo un nuovo capitolo per posizionare smart come marchio leader nel design".

Alla pulizia del design esterno corrisponde un ambiente interno spazioso e largamente digitalizzato. L'organizzazione della plancia, interamente ripulita dai tasti fisici, prevede il cluster digitale dietro il volante, affiancato dall'head-up display e dal monitor dell'infotainment dalle dimensioni generose. Tutti i servizi sono aggiornabili da remoto tramite la tecnologia OTA (over-the-air), mentre la gestione dell'impianto di climatizzazione, luci, audio e impostazioni della vettura passano attraverso i comandi touch del display centrale, i comandi vocali, oppure via app. Oltre a mettere il guidatore al centro di un ambiente illuminato di giorno dall'ampio tetto panoramico e di notte dalle luci ambientali, come da tradizione smart pone la sicurezza al primo posto. Anche smart #1, infatti, è destinata a guadagnare le 5 Stelle Euro Ncap grazie alle qualità strutturali della piattaforma, concepita anche per ospitare i sistemi di assistenza alla guida più all'avanguardia.

Il pacchetto smart Pilot include, tra gli altri, il cruise control adattivo con funzione stop&go, il sistema di mantenimento attivo della corsia, il monitoraggio degli angoli ciechi, l'assistenza al parcheggio e fari a Led adattivi. I prezzi di smart #1 saranno definiti a ridosso della commercializzazione, prevista in autunno. L'anteprima italiana di #1 è stata l'occasione per annunciare la nascita della rete smart italia srl, che gestirà sul mercato italiano i nuovi prodotti frutto della joint venture tra Daimler AG e il Gruppo Geely. smart è oggi il primo brand automobilistico ad inaugurare una nuova era nel campo delle vendite, attraverso un network di agenti sul territorio che pone le basi per un modello di vendita diretta e omnichannel, con una rete di shop in shop all'interno delle concessionarie Mercedes. In pratica, ogni cliente potrà decidere il proprio canale di acquisto preferito, interamente digitale o recandosi al concessionario, compresa la soluzione intermedia che prevede la fase preliminare online per poi definire l'acquisto nei punti vendita.

"Siamo pronti, insieme ai 27 migliori imprenditori della distribuzione auto e alla loro squadra. Pronti a servire i clienti con la straordinaria dedizione che solo i marchi premium sanno garantire", ha dichiarato Lucio Tropea CEO di smart Italia srl. "Una struttura piccola e veloce che permette di concentrare tutti gli sforzi sul cliente offrendo totale trasparenza e libertà nelle modalità di acquisto: tradizionale, mista, online." Un grande vantaggio per i clienti, che potranno contare su prezzi uguali su tutto il territorio, offerte e promozioni identiche e sempre visibili, online e non. In aggiunta alla certezza sui tempi di consegna piuttosto rapidi, ad ulteriore vantaggio nell'era della crisi delle forniture che stanno determinando grossi ritardi nei tempi di consegna per quasi tutti i brand automobilistici.